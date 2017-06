De separaciones, litigios y pensiones por cobrar

Las revistas del corazón parece que han hecho esta semana una larga parada en los Juzgados antes de llegar al quiosco. Las principales noticias de este jueves están relacionadas con el pago de pensiones, con demandas ganadas y con la resolución de divorcios de primer nivel.

Diez Minutosabre con una exclusiva en la que queda claro que el padre de Chenoa está dispuesto a convertirse en la peor pesadilla de la cantante. A pesar de que lo ha visto en contadas ocasiones desde que se dio a conocer hace escasos meses en televisión, Corradini llega con ganas de guerra y, basándose en su mala situación económica, anuncia que ha presentado una demanda en el juzgado para que su hija le pase una pensión.

Semanay Lecturas, por su parte, prefieren centrarse en Belén Esteban en su semana grande. Después de que la Justicia le haya dado la razón y haya condenado a su ex representante, Toño Sanchís, la colaboradora de Sálvame respira aliviada y se desmarca con algunas declaraciones para enmarcar. La de San Blas es tajante cuando dice a su compañera Gema López en Semana que Toño le da asco y que no lo va a perdonar jamás, aunque más jugosas aún son las palabras con las que abre Lecturas, en las que Belén asegura que quiere ver a su ex representante en la cárcel.

En esta ocasión Hola no presta atención a Belén sino al que fuera su marido, Jesús Janeiro, que afirma que tendrá que aplazar su reboda con Campanario por los problemas de salud de ésta. Aunque éste no es el tema principal de la publicación, sino la entrevista que ha concedido Ágatha Ruiz de la Prada tras su divorcio. En ésta, la diseñadora, mucho más delgada, dice rotunda que se ha convertido en una mujer nueva y que ha obtenido el divorcio por poderes porque no quiere volver a ver a su ex. Deja claro que nunca pensó que su matrimonio se podía ir a pique y lanza un mensaje a Pedro J., al que advierte que "dentro de poco se dará cuenta de lo extremadamente libre que ha sido a mi lado, en todo".