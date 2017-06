"Yo siempre pienso en moda"

Sus dos millones de seguidores en Instagram y su millón largo en Youtube la convierten en una referencia juvenil en España e Hispanoamérica. Todo lo que toca se convierte en oro en la red. Ella es Aida Domenech, Dulceida, la influencer más conocida entre los internautas españoles. Acaba de presentar una colección de copas para Bulldog Gin.

-Ya estamos listos para una fiesta...

-Tenemos buena música y cámaras de fotos. La diversión está servida con bebida, la compañía de amigos y muchas cosas que compartir.

-¿Cómo puede definir esta colección que presenta?

-Esta colección de copas lleva mucho de mí, como todas las cosas que hago. Son cuatro copas con la personalidad que tengo y la de la marca, con sus botánicos. Mi favorita es la del Ojo de Dragón. Yo quería plasmar muchos ojos, esa mirada curiosa que tenemos hacia el mundo. También me gusta la copa Raíces, porque me identifico con ese crecimiento gradual, desde dentro de la tierra.

-¿Siente responsabilidad con sus tendencias? Hay muchas personas que de un día para otro van a seguir su criterio.

-No diría que siento responsabilidad porque hago siempre lo que creo que está bien, lo que me gusta.

-¿Se deja guiar por la inspiración?

-Siempre.

-Y aunque tenga las cosas claras ¿cambia mucho de ideas, de estilo?

-Yo cambio mucho de gustos. Cuando hago algo lo tengo muy claro. Sé lo que quiero y cómo lo quiero, pero cambio mucho de gusto.

-¿Cuándo dejó la moda de ser una afición y se convirtió en una profesión con su blog?

-Tenía claro que la moda iba a ser mi vida, iba a seguir siendo yo, pero cuando tenía tantos seguidores y no bastaban dos entradas semanales me empecé a dar cuenta de la dimensión que tenía mi trabajo.

-Con tantos seguidores ¿la vida es agobiante, o se disfruta?

-Mi vida es agradable porque hago lo que me gusta, pero se me hace agobiante no disponer del tiempo que necesitaría para hacer todo lo que quiero.

-Una sola palabra de usted genera una catarata de palabras.

-Pero no siento agobio por generar todo ese interés. El agobio es por no poder hacer todo lo que tengo en la cabeza.

-¿Hacia dónde va el futuro para usted?

-Yo me veo durante muchos años haciendo todo esto. Soy autónoma pero tengo una empresa, una firma de representación, organizo el Dulceweekend, el festival que se celebra el 8 y 9 de julio en Barcelona, y Dulceidashop, que es mi tienda. Ahora hago una campaña con Dolce & Gabbana. Me voy reinventando, voy haciendo cosas que encajan conmigo. Si me piden hacer un disco, por ejemplo, obviamente voy a decir que no porque sé mis limitaciones. Sería ridículo un disco mío.

-Más allá de las redes ¿qué habrá en un futuro en internet?

-No lo sé. Internet y las redes son el presente y el futuro, pero no tengo ni idea, ni me lo planteo, que habrá dentro de unos años.

-¿La moda tiene sexualidad?

-Yo siempre pienso en moda. Que cada cual se ponga lo que quiera y cómo quiera. La moda se basa en ponerse cosas que te favorecen, aunque a mí me gusta ponerme cosas que no me favorecen... según el momento.

-Siempre la están mirando en la pantalla ¿usted no tiene complejos?

-Por supuesto que tengo complejos. Muchos. Pero me quiero. Quererse es una forma de conocerse y de compensar los complejos.

-¿Los influencers vienen a quitar el trabajo a los periodistas?

-Hay mundo para todos. La prensa escrita, los periódicos y las revistas, tienen su influencia y también son muy importantes para mí.