La sonrisa perdida de athina

El día que Athina Onassis descubrió que Doda Miranda le había sido infiel, el castillo de naipes sobre el que descansaba la felicidad de su matrimonio se desplomó de golpe. La amazona no estaba dispuesta a sufrir el mismo calvario amoroso que vivió su madre y por eso zanjó con un portazo aquella relación, con la que pensó que había dado esquinazo a la maldición que perseguía a la saga de los Onassis. Pero se equivocaba. Ha pasado un año desde que Athina y Doda se separaron (la noticia saltó a los medios en mayo, pero el matrimonio se había roto dos meses antes) y el proceso de divorcio sigue enquistándose. A Athina aún le escuece la traición del que había considerado la tabla de salvación para dejar atrás su doloroso pasado; aquel en el que confió ciegamente cuando sólo tenía 17 años para dar carpetazo a la vida de mentiras sobre la que se sustentaba la relación que mantenía con su padre y con la familia de éste desde la prematura muerte de su madre, cuando ella tenía sólo tres años. Por eso ahora la heredera del clan Onassis ha sacado sus armas de niña rica para defender su parte del pastel. Athina ha dejado atrás la discreción que siempre le ha caracterizado y ha lanzado un órdago a su ex contratando a Robert Stephan Cohen, considerado por muchos como el mejor abogado del mundo y responsable, entre otros, del mediático divorcio de Ivana Trump (que en 1990 le costó la friolera de 18 millones de dólares y alguna que otra propiedad inmobiliaria al hoy presidente de Estados Unidos). Aunque Doda no se ha amedrentado por este órdago y esta misma semana ha contratado a la abogada Priscila Correa da Fonseca, considerada por los brasileños como 'la reina de los divorcios'.

No tienen hijos, aunque Athina y Doda también se enfrentan por una custodia, la de los valiosos purasangres que tienen en Volkenswaard, el centro deportivo que crearon en Holanda. La rica amazonas no se conformó con la orden judicial dictada antes del verano que permitía el acceso del jinete a estas instalaciones para entrenar con sus caballos de cara a los Juegos Olímpicos de Río y, tras la competición, logró que esta decisión se revirtiera, lo que provocó la ira del jinete en las redes sociales, donde se quejaba del trato que estaba recibiendo por parte de su ex.

Casualidad o no, desde que Doda no tiene accesos a sus caballos, sus redes sociales se inundan de fotos en las que se muestra muy cariñoso con su nueva novia, la impresionante modelo y presentadora brasileña Denize Severo, con la que comenzó a salir en otoño del pasado año. Parece que Athina todavía no tiene curada sus heridas y estas fotos aún le duelen demasiado. A lo mejor por eso la nieta de Onassis ha decidido poner a la venta la mansión en la que compartió su vida en Palm Beach con el jinete, una decisión que a éste tampoco le ha hecho mucha gracia.

Con estas puyitas lanzadas al aire, está claro que el divorcio de estos dos amazonas va a dar más juego del que se esperaba de ahora en adelante. Tanto uno como otro tirará de la artillería pesada para salir victorioso en esta guerra. Ahora Doda dice que no se conforma con el acuerdo prenupcial que firmaron en 2005, por el cual le pertenecía un millón de dólares por cada año de matrimonio (unos 11 en total) sino que peleará también por todo lo demás. No se va a quedar cruzado de brazos después de que Athina lo haya cesado de la dirección ejecutiva de Victory, la empresa que gestionaba la actividad familiar relacionada con la hípica, sino que exigirá hasta el tiempo que ha invertido en ella y e incluso los premios que ha ganado desde su creación.

Mientras los abogados pelean por su conseguir la parte más jugosa del pastel, Athina ha perdido la sonrisa y ha vuelto a recordar la maldición de los Onassis. De nada le ha servido deshacerse del legado que recibió de su abuelo para buscar la felicidad (no sólo se desprendió de las ostentosas joyas que heredó su madre sino también de numerosas propiedades inmobiliarias entre las que se incluye hasta la isla de Skorpio, donde están enterrados su abuelo, su madre y su tío Alexander). La sombra de la maldición de los Onassis vuelve a perseguir a esa pobre niña rica, que un día de deshizo de su pasado creyendo que había encontrado la felicidad absoluta en brazos de aquel apuesto jinete.

A sus 32 años, Athina vuelve a tener más presente que nunca que el dinero no es sinónimo de felicidad, como tuvo claro desde su más tierna infancia. La joven no cuenta siquiera con el apego de los hijos que el jinete aportó a su matrimonio, Viviane y Fernando, a los que crió como si fueran propios y que hoy se muestran sonrientes junto a la nueva pareja de su padre.

Seguramente las palabras que dedicó a Doda en la carta que dejó escrita antes de suicidarse Miranda Dorsa, la ex del jinete, tengan ahora más fuerza para Athina Onassis: "Que un día Dios te perdone por lo que hiciste conmigo, con Athina y con los niños, intenta ser alguien mejor, tengo pena de Athina; ella nunca va a conocer a un hombre de verdad, un amor", decía la modelo como si de una maldición se tratase.