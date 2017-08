En su tiempo libre pintan cuadros

Un documental protagonizado por el actor Jim Carrey ha sorprendido porque muestra uno de sus talentos ocultos: El actor se dedica a pintar cuadros en su tiempo libre consiguiendo resultados espectaculares. "Me gusta la independencia de esto. La paz de esto. La mayoría del tiempo nadie te dice lo que tienes que hacer o lo que no", dice el actor en el reportaje que no ha dejado indiferente a sus fans. Hasta el jugador de baloncesto LeBron James lo ha compartido en sus redes sociales y le ha dado la enhorabuena a Carrey: "¡Esto es increíble! Tampoco tenía ni idea. ¡Impresionante trabajo! ¡Me encantaría ver algo de tu trabajo en persona algún día! Me encanta el arte", ha escrito el deportista de la NBA. El actor de El show de Truman no es el único intérprete que pasa su tiempo libre pintando sin dejar que su imaginación se detenga.

Su compañero Sylvester Stallone ha llevado sus obras pictóricas a exposiciones de todo el mundo. El actor ha comentado en más de una ocasión que el cine es su profesión, pero que su verdadera pasión son los lienzos. Pinta desde que era niño. Su relación con sus padres no era buena y se refugiaba entre pinceles. Stallone ha llegado a pintar a uno de sus personajes más conocidos, Rocky. Otro de los que sorprende con su arte para la pintura es Anthony Hopkins. Sus obras también han formado parte de importantes muestras. El actor lo hace por afición y lo que más le gusta cuando se pone a pintar es que no siente la presión de alguien diciéndole cómo tiene que hacer las cosas, lo contrario de lo que le ocurre en su trabajo. Entre las estrellas de Hollywood que encuentran en los lienzos su forma de evadirse del estrés está Viggo Mortensen. El actor es conocido por sus múltiples facetas. Entre las de poeta, fotógrafo y músico también está la de pintor. La pintura también es una de las grandes pasiones de Adrien Broody, que ya ha formado parte de dos exposiciones muy importantes a nivel internacional en las que se dan cita artistas de renombre. Entre las actrices de Hollywood a las que le gusta pintar se encuentran Jennifer Aniston y Michelle Pfeiffer.

No solo los actores expresan sus inquietudes a través de sus cuadros. Otros artistas como Marilyn Manson, Bob Dylan, Tim Burton, Pete Doherty, Michael Jackson o John Lennon en su día han dado rienda suelta a la imaginación en algún momento de sus vidas para realizar obras de arte por las que algunos han desembolsado una cantidad económica muy elevada.