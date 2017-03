La última campaña de Zara enciende las redes

Love your curves(Ama tus curvas) reza en una de las últimas campañas de Zara, una imagen que ha dado que hablar en las redes sociales no por el mensaje en sí, muy en la línea de aceptación del cuerpo que se está imponiendo en las pasarelas y en las firmas de moda, sino por la forma en la que se ha presentado.

A pesar de que la publicidad se lanzó a principios de febrero, no ha sido hasta esta semana cuando ha surgido la polémica, a raíz de la imagen que colgó en Twitter una presentadora de radio de Dublín tras visitar una de las tiendas de Zara en su ciudad.

En el tuit de esta periodista, la foto de la campaña -en la que aparecen dos modelos excesivamente delgadas luciendo los jeans de la línea curvy junto al lema 'Love your curves'-, llegó acompañada por una frase que encontró pronto el respaldo de los usuarios de esta red social: "Debes estar tomándome el pelo, Zara".

El tuit ha logrado en pocos días más de 25.000 'me gusta' y ha sido retuiteado en más de 13.600 ocasiones. En las redes sociales todos los comentarios apuntan en la misma dirección, que no es otra que la falta de curvas de las modelos que han elegido para promocionar una línea que persigue justo lo contrario. Hasta el momento, Inditex no ha hecho ningún comentario al respecto.