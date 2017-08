Las vacaciones del 'hombre del tiempo'

Martín Barreiro tuvo claro desde pequeño que quería dedicarse a la ciencia y con el paso de los años se decantó por la Física. No fue hasta los últimos años en la Universidad de Santiago cuando se decidió por la meteorología, y tras un casting en la televisión gallega se convirtió en el presentador de los partes meteorológicos. Ahora, catorce años más tarde, presenta el tiempo en La 1.

-¿Dónde prefiere veranear, en el mar o en la montaña?

-Prefiero el mar. También me gusta la montaña, pero soy más de costa. Supongo que por el hecho de ser gallego y tener las zonas de costa tan cerca y porque desde pequeño mis padres me han llevado a la playa.

-¿Practica deporte en esta época del año?

-Sí. Suelo hacer surf y jugar algún partido de fútbol o baloncesto con los amigos, pero sobre todo lo que me gusta es nadar y estar en el agua.

-¿Le gusta volver a casa durante sus vacaciones o elige otros destinos?

-Casi siempre vuelvo a Galicia en verano al menos durante una parte de las vacaciones para estar con los amigos y con la familia. Siempre me apetece volver aquí. Luego me suelo mover por otros sitios, por ejemplo, este mes iré a Mallorca. Mi esposa, mis hijos y yo nos organizamos bien, supongo que vamos ganando experiencia.

-¿Alguien se le ha acercado por la calle para echarle la culpa de un día de lluvia?

-A veces pasa eso (risas) pero la gente suele ser bastante amable, no me culpan mucho. Más bien se acercan para hacerme preguntas y son muy amables en general.

-¿Es de los que se obsesiona por saber el tiempo que va a hacer durante sus vacaciones?

- Será lo de 'En casa del herrero cuchillo de palo' pero dejo de mirar el pronóstico del tiempo desde el día que cojo las vacaciones (risas). A no ser que tenga que hacer alguna cosa en particular por lo que necesite mirarlo me concentro en disfrutar en estos días.

-Le gusta mucho la música y en el pasado fue rockero, ¿acude a festivales de música en verano?

-Sí, fui un poco heavy. Me sigue gustando la música rock, pero voy introduciendo más géneros. Voy a festivales, me organizo como puedo y suelo ir a un par al menos. Antes iba a más. Por ejemplo cuando hacían el Doctor Music en los Pirineos fui varios años.

-¿Cuál es su rincón favorito de Galicia?

-Me gusta ir a algunas zonas de la Costa da Morte, y siempre procuro buscar un hueco para escaparme. Son playas abiertas, con mucho oleaje, salvajes.

-¿Cómo ve su futuro laboral?¿Le gustaría hacer otro tipo de espacios?

-Quiero progresar lo máximo posible, llegar a más gente, e incluir cada vez más todo lo relacionado con la comunicación del cambio climático. Se trata de un tema muy importante y los meteorólogos tenemos la responsabilidad de hacerlo llegar al gran público.