"Soy valedor del beber inteligente"

Su bar, el Dry Martini de Barcelona, es el primero de Europa según la lista de World's 50 Best Bars. Es consultor gastronómico de Paradores y en su alianza con el grupo hotelero Eurostars cuenta con coctelerías como The Corner Córdoba. Acaba de publicar Cocktails & Food (Editorial Planeta) manual en el que crea el maridaje a emblemáticos platos de los principales chefs. Para el Cochinillo Pekín de Albert Adriá propone un Sherry Oyster Martini, un aperitivo muy seco, de gran fortaleza y con notas marinas con presencia de los vinos jerezanos, de los que De las Muelas es rendido entusiasta. Para el Bonito en crudo de Aitor Arregui sugiere un Vesper Martini, el preferido de James Bond; o para la Sopa de castañas al cardamomo con mousse de paloma y germinado de apio de Martín Berasategui la propuesta es un Mo'Better Blues.

-Esto de dar de beber bien es tan serio como lo de comer bien.

-Es algo muy serio y llevo muchos años dando vueltas por España para transmitirlo. Es la cultura de beber, del bar, de lo social.

-Nada que ver con lo de ir al bar para atiborrarse de alcohol...

-Soy un valedor del beber inteligente y cualitativo. Los tiempos han cambiado desde que los bares de copas no son sólo reductos masculinos. Era cuestión también de abrir las cortinas del Dry Martini a todo el público. En los últimos años se ha producido el boom del Gin tonic, con el empuje de una clientela femenina.

-La cultura del bar en Andalucía está más enraizada con el tapeo.

-Y con los vinos andaluces, que son maravillosos. España es país de cañas y tapas y en Andalucía, aún más, porque tenéis lo más importante: las ganas de compartir. Soy un apasionado de lo andaluz, por ese carácter. Por eso en las cartas de mis establecimientos tienen su lugar las ortiguillas, las tortillitas de camarones. El tapeo andaluz de primera. He aprendido al lado de Fernando Córdoba de El Faro; de Ángel León; de Pedro Álvarez, de Pancracio.

-Los cócteles no son 'copazos'.

-No me gustan los 'copazos'. El cóctel como aperitivo, sí. Sencillos, como el Dry Martini o el Negroni.

-¿Hay que orientar el cóctel también como acompañante de la comida, como propone su libro?

-Era una idea que he trasladado a amigos cocineros, trabajando con ellos. Ferrán Adriá propone un aperitivo muy sencillo, que no simple: hoja de ostra con rocío de vinagre, y mi maridaje es con Gin Fox-trot. Y al revés, nuestro Dry Martini frappé lo acompañamos con un canapé que homenajea a Lola Flores: tostada de pan integral, con una anchoa, un dátil y aceite de oliva.

-¿La coctelería debe tender a hacerse cada vez más en casa?

-Sobre todo si hay ganas de sorprender yo animo a que se hagan los cócteles en casa. Es una forma de querer cuidar a tu grupo de amigos, a tu pareja. Es cuestión de tener ilusión y rodearte de libros, más a mano que seguir las recetas por internet. Me gusta más lo impreso.

-Haga una lista de cosas para ponernos en marcha.

-La clave está en practicar con la coctelera y el vaso mezclador. Es el inicio. Servir siempre con una sonrisa y una música bien elegida. Los cócteles más importantes son los más sencillos.

-'Recete' aquí alguno.

-El Dry Martini, con una copa helada de ginebra, removida con hielo y unas caricias de Martini seco. O el pisco sour... Lo más humilde funciona. Sólo dos o tres ingredientes.

-Pero a usted le habrán servido Gin tonics que son auténticas ensaladas.

-Y no me gustan. Para un Gin tonic lo importante es una ginebra de mucha calidad, buen hielo y un buen cristal. El hielo de los supermercados está muy bien. En casa los cubitos es difícil que no tengan los aromas del congelador.

-La coctelería es cine, Estados Unidos...

-Ahí está el origen de la coctelería con mayúsculas. Nueva York, Chicago. El boom fue con la ley Seca, con los bares clandestinos. La imaginación tenía que prevalecer. De ahí pasó a Inglaterra y París. Y se ha ido extendiendo. La coctelería tiene un punto cinematográfico y es bonito que así sea. Que evoque a James Bond, Madonna, Tarantino. En Dry Martini servimos las copas con su número, estampado con un sello.

-¿También le valen los cócteles sin alcohol?

-Por supuesto. Me gusta ese mundo de los smoothies, con la combinación de frutas y verduras. Los cócteles sin alcohol están unidos a costumbres muy sanas.

-Elija un vino de jerez.

-El amontillado, con marisco, con tortillitas. Pero el Pedro Ximénez es mágico. Hay que darle más valor a los productos de Jerez.