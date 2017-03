La visita oficial más difícil para los duques de Cambridge

Los duques de Cambridge están realizando este fin de semana uno de los viajes oficiales más difíciles de su vida, y no por la complejidad del país que visitan, sino por la carga emocional que ésta tiene para el príncipe. Guillermo de Inglaterra y su esposa Catalina se encuentran en París, la misma ciudad en la que Lady Di perdió la vida en accidente de tráfico hace ahora 20 años. Aunque el recuerdo de la princesa no ha ensombrecido en ningún momento la presencia de los duques en la Ciudad de la Luz, sino todo lo contrario. La duquesa de Cambridge supo seguir la estela de su suegra y derrochó estilo en cada uno de los actos oficiales convocados. Aunque el vestido de encaje negro de Alexander McQueen que escogió para su presentación le sentaba como un guante, sin lugar a dudas, el modelo plateado con incrustaciones de Jenny Packham que eligió para la cena de gala que se ofreció el viernes en la embajada británica fue su mejor elección. El sábado hizo un guiño a la moda francesa con un acertado look firmado por Chanel, un vestido que luego cambió por un favorecedor abrigo rojo de Carolina Herrera.