Quién te ha visto... y quién te ve

Por dejadez, por malos hábitos o por exceso de cirugía. Diferentes motivos han hecho que famosos que en su día marcaron estilo y estuvieron en las listas de los más deseados hayan envejecido mal. Tanto que algunos no parecen ni la misma persona. La mayoría, cuando están cerca de cumplir cincuenta años, pasa por una crisis en cuanto a su aspecto físico de la que no saben salir reforzados. Todo lo contrario. Un claro ejemplo es el de Kathleen Turner. Durante los años 80 la actriz de La joya del Nilo era una de las más bellas de Hollywood. Sus problemas con el alcohol y su desesperación por la falta de papeles para mujeres de su edad han provocado un deterioro físico en Kathleen que sorprende en cada una de sus apariciones. Lo positivo es que ella, a sus 63 años, es consciente de su cambio y se siente bien consigo misma. Hace unos meses lanzó un mensaje a quienes critican su actual aspecto reconociendo que ya "no me veo como hace 30 años. Superadlo", demostrando que ella lo tiene más que asumido.

En los años 60 la sex symbol por excelencia era Brigitte Bardot. La actriz francesa se convirtió en icono de moda y todos los diseñadores y directores de cine de la época querían trabajar con ella. Con cuarenta años decidió retirarse de la gran pantalla y dedicarse a otras causas. Fue entonces cuando su mentalidad en cuanto a la importancia del físico comenzó a cambiar. Que cada vez que hablasen de ella resaltasen su belleza era algo que a Brigitte lejos de agradarle, le provocaba una presión innecesaria. "Estuve incluso acomplejada por mi cara. No podía creer que se me quería por mi belleza. Ahora me digo que tendría que haber estado mucho más segura de mí misma. Pero sobre todo, me habría gustado que se hubiera tenido sobre mí una mirada más amable", dijo. A sus 83 años luce una imagen desmejorada y nadie diría que en su época dorada fue una de las mujeres más bellas del mundo. Pero eso a ella no le importa y en sus apariciones hace hincapié en que la sabiduría está por encima de la belleza. "¿Qué puede ser más hermoso que una adorable anciana, siendo cada vez más sabia con el correr del tiempo?" es una de sus frases más célebres.

El caso de Janice Dickinson es un claro ejemplo de cómo la cirugía estética puede jugar en contra. De ser una de las mejores modelos pasó a ser estrella de los realities. El no saber gestionar la fama y su miedo a envejecer provocaron que Janice se sometiera a cambios físicos que lejos de mejorar su aspecto hicieron que haya quedado irreconocible. Otra de las famosas a las que el paso del tiempo no le ha favorecido es la actriz y modelo Kelly LeBrock. Reconocida por su interpretación de La mujer de rojo, su obsesión por los retoques ha hecho que alcance un aspecto antinatural y nada favorecedor. La actriz Melanie Griffith y su compañera Kim Novak son otras a las que el no asumir el paso de los años e intentar revertir a toque de bisturí el envejecimiento ha jugado una mala pasada.

El hecho de que cumplir años empeore el aspecto también es cosa de algunos hombres. Uno de los que conforme envejecía se volvía irreconocible es Mickey Rourke. En su día fue uno de los actores más deseados pero ahora su aspecto es el de un hombre que no se preocupa por su imagen y que a la hora de elegir estilismos no tiene en cuenta que las prendas combinen. En numerosas ocasiones ha sido acusado de no cuidar su higiene. Su compañero Nick Nolte no se queda atrás. Su adicción al alcohol provocó que su belleza diera paso a un físico descuidado y a tener sobrepeso. Hace unas semanas fue visto dando un paseo por Los Ángeles y quienes fueron testigos de su presencia aseguraban que parecía un hombre desorientado. El de Steven Seagal es otro de los casos en los que el actor no guarda ningún parecido con su yo de hace unos años. Su miedo envejecer hace que opte por la cirugía y por los tintes con los que consigue una imagen fría, distante y superficial muy alejada del atractivo experto en artes marciales que fue hace unos años. El caso de Val Kilmer es otro de los más llamativos. Resulta increíble cómo se puede pasar de ser uno de los hombres más deseados e imitados del mundo a ser uno de los más descuidados. Su icónico cabello rubio se ha convertido en una melena desaliñada y sus kilos de más hacen que tenga la imagen de un hombre para el que es indiferente cuidarse. Otro de los que no puede faltar en esta lista es John Travolta. Nada queda de aquel Danny Zuko protagonista de Grease que revolucionó a las mujeres de todo el mundo y que puso de moda un nuevo estilo entre los hombres. Considerado durante años uno de los actores más atractivos, ahora Travolta es otro de los que cuenta con un rostro sin expresión por culpa del bisturí.