La vuelta al mundo con 15 hijos de famosos

Nada de buscar en el santoral ni de tirar de los nombres que han ido pasando en la familia de generación en generación. Los famosos quieren que sus hijos tengan nombres originales y no se cortan a la hora de encontrar el más llamativo. Los hay que se decantan por elementos cotidianos, como el Apple (manzana) con el que Gwyneth Paltrow llamó a su primogénita o el Pepsi que le puso Frank Cuesta a su última criatura. Aunque, para retorcido, el Pilot Inspektor (piloto inspector) con el que bautizó el protagonista de Me llamo Earl, Jason Lee, a su primer hijo. No sería nada extraño que cuando estos niños crezcan le pidan explicaciones del por qué de esta elección...

Aunque, de un tiempo a esta parte, lo más usual es que los famosos se decanten por nombres de ciudades o países con los que han tenido una vinculación especial, o incluso por zonas de ciudades en las que fueron concebidos los pequeños, como el caso de David Beckham con su hijo Brooklyn, según dijo sin ruborizarse cuando éste nació.

Hilvanando los nombres de estos hijos de famosos se podría dar fácilmente una vuelta al mundo. Y aquí está la prueba.

El punto de partida lo ponemos en India, el nombre que han elegido para sus hijas tanto Elsa Pataky y Chris Hemsworth como Andrea Casiraghi y Tatiana Santo Domingo. El viaje continúa hacia África, donde encontraron inspiración a la hora de buscar sus nombres tanto la cantante Alicia Keys como su colega Mariah Carey. La primera escogió para su hijo Egypt (Egipto), un nombre que no escogió al azar sino porque le traía muy gratos recuerdos de su crucero por el Nilo, un lugar que considera mágico porque le sirvió para encontrar la fuerza suficiente para volver a los escenarios después de hacer un parón por estrés. Por su parte, Mariah Carey escogió el gentilicio de Marrueco, Morocann, para uno de sus mellizos (a la niña la llamó Monroe en honor a Marilyn). En el caso de Morocann el nombre no proviene del gentilicio del país como tal sino del nombre que tenía el local ('Salón marroquí') en el que su pareja, Nick Cannon, le pidió matrimonio.

El viaje alrededor del mundo pasa de Marruecos a España, donde Brad Pitt y Angelina Jolie, seguramente sin saberlo, encontraron el nombre de una de sus hijas adoptadas, Zaraha, el mismo nombre que tienen dos pequeños municipios de la provincia de Cádiz (Zahara de la Sierra y Zahara de los Atunes), que seguramente los actores ni conocerán, pero que también están en el mapa.

La ruta sigue por varias ciudades europeas, donde tienen parada los hijos de Iniesta, Irina Shayk, Shakira, Alex Baldwin, Michael Jackson, Pepe Reina y Slash, el violista de Gun's and Roses.

Andrés Iniesta ha decidido llamar a su última hija como la ciudad italiana de Siena, un nombre que también han elegido Irina Shayk y Bradley Cooper para su primera criatura, a la que han llamado Lea de Siena.

También se fijaron en Italia Gerard Piqué y Shakira a la hora de escoger el nombre de Milan, que no tendrá el acento en la á, pero que se llama igual que la ciudad. El portero Pepe Reina se enamoró del nombre de otro país europeo y así llamó a su primera hija, a la que bautizó como Grecia.

El viaje continúa de Grecia a Suiza, donde encontró en nombre para su última hija Alessandro Lequio, que la llamó Gynebra (le gustaba más en italiano). Y de Suiza, a París, donde se fijó el Rey del Pop para escoger el nombre de su primera hija. Dentro de esta peculiar gira europea, Irlanda y Londres también tiene su sitio, ya que el primero fue el nombre elegido por Alec Baldwin para su primera hija, Ireland, mientras que London fue el que escogió el violista de Gun's and Roses para uno de sus pequeños.

La vuelta al mundo en 15 nombres de hijos de famosos tiene sus últimas paradas al otro lado del charco. Fue allí donde encontraron inspiración a la hora de buscar el nombre para sus pequeños los Beckham, el cantante Bono y los padres del protagonista de Piratas del Caribe, que escogieron para el actor el nombre de Orlando, el mismo que la ciudad de Florida conocida por sus parques temáticos. David y Victoria Beckham llamaron a su primer hijo Brooklyn para acordarse siempre de que fue concebido durante su estancia en Nueva York, algo parecido a lo que le pasó al cantante Wentz, que escogió para su primera criatura el nombre de otro barrio mítico newyorkino, Bronx. La hija de Bono, el cantante de U2, lleva el mismo nombre que la ciudad en la que nació Elvis Presley, Memphis, quién sabe si a modo de homenaje al Rey del Rock.