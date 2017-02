Cayetano Martínez de Irujo vuelve a enfadarse con la prensa

Después de haber pasado dos años muy complicados tras la muerte de su madre, la duquesa de Alba, Cayetano Martínez de Irujo ha encontrado su sitio en el mundo de la gastronomía a través de los productos gourmet que llevan la firma de la Casa de Alba. Aceite, ibéricos, carne, galletas y cerveza son algunos de los productos que comercializa con éxito. Precisamente, Cayetano acaba de presentar la nueva cosecha de su aceite con una cata abierta, acto al que acudieron los medios con los que el duque de Salvatierra tuvo sus más y sus menos en lo concerniente a las preguntas sobre su vida personal.

Con respecto a la familia contó que con algunos de los hermanos la relación no es como debiera ser: "Con Jacobo es tensa. Está muy disperso y no entiendo sus decisiones. Y Eugenia, con la que me distancié durante un tiempo, la he vuelto a recuperar". De lo único que no quiso hablar fue de su vida sentimental: "Durante años me han machacado y ya no lo permito", dijo.