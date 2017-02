La fe se profesa a coro (4-1)

Note el lector de esta crónica que las notas de todos los jugadores del Granada CF son tres estrellas. Esta temporada, en los mismos partidos de Liga que lleva ganados el equipo, si tiran de hemeroteca, verán casi lo mismo, estrellita arriba, estrellita abajo. No es por la euforia del triunfo, encima este por goleada, es porque para que este equipo gane un partido debe conjuntarse todo.

El Granada debe funcionar como una maquinaria perfecta, donde no puede fallar ninguna pieza. Las victorias se están basando en la excelencia individual de cada jugador en beneficio del común denominador, que es la salvación desde el colectivo. La permanencia, a la espera de que jueguen Sporting y Leganés, está a dos puntos cuando hace no mucho estaba a ocho. Fiesta en Los Cármenes, que ayer sí celebró con tranquilidad unresultado espectacular pasando por encima de un equipo comoel Betis, que estará pensando en el derbi de la próxima semana, pero que se olvidaron de que anoche tenían que jugar en el coliseo del Zaidín.

La victoria también sirvió para demostrar que los nuevos están llevando el peso del equipo, y que parece que sí han mejorado, ya no lo que había, si no a los que había. Uche Agbo ha encontrado la horma de su zapato en Wakaso, Carcela-González tiene a quien le doble por las dos bandas, Héctor debutó como titular atacando más que defendiendo, Ingason parece estar más adaptado y mejoró a Rúben Vezo y al novato Hongla, otro que con confianza parece que lleva años como profesional aunque solo peine 18 primaveras. Pero la palma se la lleva Adrián Ramos, el mejor delantero (por idea de fútbol y ejecución) que ha tenido el Granada Club de Fútbol en esta etapa de Primera División (lo siento, Youssef, tú currabas mucho y marcabas cuando tenías que hacerlo, pero es que este tío es otro nivel). Ya no es solo por el doblete, es por cómo alivia el juego de ataque, por cómo sabe bajar la pelota, pararla, esperar a que le apoyen sus compañeros, y saber a dónde debe mandar el balón en todo momento. Pero es que cuando no lo tiene, su presión y su colocación le hacen parecer un muro como el que quiere construir Trump en México.

Ciertamente, el Betis se encontró con una pared, con un Everest que le amargó la existencia y eso que comenzó brioso, tocando bien, entrando en calor y dominando a un Granada que empezó paciente atrás. A los 10 minutos llegó la única ocasión clara de los sevillanos en todo el partido, y que de haber entrado quizás hubiera cambiado el devenir del choque. Rubén Castro aprovechó el espacio que había a la espalda de Héctor para encarar a Ochoa y disparar con poca angulación para que el mexicano desviara a córner. Desde ahí, todo fue del Granada.

Ayudó mucho que el segundo tiro entre los tres palos se fuera adentro (el primero fue un chut tras conducción de Hongla fácil para Adán). Nació en lo que ya estaba empezando a ser un problema para los de Víctor Sánchez del Amo, la dificultad de construir merced a la presión y colocación milimétrica del Granada. Como un titán, Wakaso robó el balóny metió un pase en profundidad para un Carcela-González que mostró una evidente mejoría física y que acabó reventado. El marroquí pisó área y sin tener el mejor ángulo le hizo un vaselinón a Adán que silenció a los muchos béticos ayer en Los Cármenes.

A favor de marcador, este Granada ya sabe cómo jugar. Empezó la tortura china para el Betis, que no superaba nunca la férrea defensa de tres centrales planteada otra vez por Lucas, y que graduó al joven canterano de Pozzo Martin Hongla. Uche Agbo y Wakaso se anticipaban en el minuto 1, 30, 60 y 90, y eso es clave para mantener la intensidad y la colocación del equipo, que distó de encerrarse atrás.Todo funcionaba a las mil maravillas, tanto en la recuperación como en la salida. Las dos bandas fueron autopistas para Foulquier y un Héctor espectacular, cuya aportación fue clave para encarrilar la contienda. En una jugada en la que centró Andreas Pereira y Tosca le quitó el gol a Ramos, la insistencia del ex de la Real le permitió robar la pelota y poner el balón a la cabeza de Adrián Ramos para que estrenara su cuenta como rojiblanco con un gol de nueve (2-0).

La algarabía y la incredulidad se mezclaron cuando casi acto seguido llegaba el tercero. Desatado el Granada, llegó tocando hasta cerca del área y en un quiebro, Carcela-González forzó la estirada de Adán, que despejó tan apurado que dejó la pelota a Andreas Pereira, que segundos antes, muy astuto, dio dos pasitos atrás para evitar el fuera de juego, para que los sueños de la afición se dispararan. 3-0 y quedaban más de diez minutos para el intervalo.P

arecía sentenciado aunque con este Granada no se sabe. Pero parece que los jugadores tomaron buena nota de lo que les hizo elEibar hace unos días y salieron a liquidar el partido. El Betis volvió a no dar pie con bola, incapaz de encontrar la manera de superar la madeja de Lucas y de parar las contras que una y otra vez generaban los granadinos con su trabajo. Atrevido, en vez de pertrecharse, el equipo se fue arriba con una frescura tremenda. Parece que Jiang Lizhang esta vez sí ha traído el Energy King. Uche robó cerca de la cal por el lado derecho y recorrió metros suficientes para cambiar de sentido el balón, que Pereira se la dejara de cara a Ramos que, aunque se la lleva a empellones, superó la salida de Adán para clavar un precioso 4-0 que desmaquilló el gol del honor de Petros y la doble expulsión de Pereira y Nahuel. Por primera vez, incluso contando las victorias de Sevilla y Las Palmas, el Granada se sintió poderoso ante un rival. Dos triunfos seguidos en casa que ahora sí invitan a pensar que algo ha cambiado. Ojalá que a tiempo.