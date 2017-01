Lo cierto es que recuerdo como si fuera ayer, cuando nos sorprendieron con el nuevo modelo eléctrico para nuestros hogares. Llamadlo «New energy», decían. Que viene del inglés. Que es muy «moloning». Que es usted muy moderno. Que así seremos más europeos. «New energy», decían, mientras se frotaban las manos. Nos enseñaron diversidad de contadores. Unos eléctricos, otros manuales. Algunos, digitales; otros muchos, automáticos. La «New energy» ha llegado. Nos decían. Adapte usted su casa con el nuevo contador de la Unión. Sólo un par de pesetillas y el viejo al cajón. Así nos vendieron la salida de la crisis. También entraba en el paquete cierta respiración a nuevos tiempos, aliñada con un poco de aire «vintage», pantalones de pitillo y barra de labios color carmín. Y así empezamos a salir de la crisis, mi querido lector. Cantando la canción del «New energy» y el plus pásalo. Rescataron los bancos -ciento cuarenta mil millones de euros al bolsillo para incentivar el crédito doméstico-, mientras que sus excelencias los banqueros, como buenos samaritanos, ahora nos cobran desde sacar nuestro propio dinero, hasta por el mantenimiento de la cuenta. Que digo yo que si eso de mantener una cuenta tiene que ver con contratar personal externo que sepa limpiar y adecentar los balances. O si, de lo contrario, se refiere a un pobre hombre dando de comer a una cuenta bancaria -que no a un banquero, que esto último ya lo hacemos, pero por la cara-. «New energy» nos decían, mientras aplaudíamos la comparsa del bienvenido y venerado Mr. Marshall.

Pero como siempre, lo que es motivo para cambiar una cosa, siempre se utiliza para que nos encuadren otra más profunda. Ahora el Estado sale a salvarnos del aumento desproporcionado del precio de la luz. Jamás he visto, farfullo. A esto no hay derecho, barbullo. Que si nos desvalijan, que lo hagan, pero con nocturnidad y felonía. Que nuestros pequeños corazones tienen dignidad. Que en el arte de robar lo que se admira no es el botín, si no la consistencia de la cara y la calidad del guante con el que se perpetra la divina sustracción. Que el arte, como arte, se merece un respeto. Y que en la destreza de despojar, es más indigno el pedir que el hurtar. Que la vergüenza se lleva por fuera y la procesión por dentro y tampoco es plan. Que a lo último todo se conoce y no hay quien salga a comprar el pan.