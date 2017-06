El Gobierno respalda la visita de La Legión al Materno

El Gobierno ha explicado que la visita de La Legión al Hospital Materno Infantil de Málaga el pasado mes de abril se realizó como una actividad de cooperación con la Congregación de Mena y ha subrayado que el himno El novio de la muerte no fue interpretado en ningún momento en la planta de oncología.

El Ejecutivo ha explicado así en una respuesta parlamentaria al senador de Compromis Carles Mulet su postura respecto a la polémica generada después de que La Legión finalizara una visita a los niños ingresados en el centro hospitalario entonando El novio de la muerte.

Según ha recordado el Ejecutivo, la actividad fue organizada por la Congregación de Mena con la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía y el hospital; de manera que el Ejército de Tierra sólo participaba como cooperador.

En este marco, explica que la agenda de la jornada consistió en una presentación a la dirección del hospital, visita a los niños ingresados en la planta de oncología, exhibición en la ludoteca con otros niños ingresados en el hospital y firma en el libro de visitas.

Y remarca que la visita a la planta de oncología, donde había 13 niños ingresados, consistió exclusivamente en la entrega de peluches y camisetas como regalo y una charla con los niños y sus familiares. "En ningún momento se interpretó en esa planta El novio de la muerte", enfatiza.

En el vídeo de la visita se puede ver a los legionarios cantando su famoso himno ante niños y sus familiares. El Ejército de Tierra ya justificó en su momento esta actuación recordando que es habitual en los actos en los que La Legión participa y defendió que lo importante de la jornada fueron las horas de ocio que pasaron los militares juntos a los niños.

El senador Mulet ha recordado que el vídeo "no deja lugar a dudas" de que sí se cantó en ese hospital y ante niños de la unidad de oncología. Que no se hiciera en esa planta a su juicio "no quita hierro al asunto" porque "iba dirigida directamente a estos".

"Seguramente se cantó este himno en la ludoteca para los menores, lo que demuestra una falta total de tacto tanto de los responsables militares, la Congregación de Mena con la Delegación de Salud de la Junta y el hospital", ha denunciado.

Mulet cree que estas imágenes "retrotraen a épocas pasadas" y "avergüenzan", ya que se trata de "mensajes bélicos acompañados de letras macabras ante unos niños que luchan por su vida". "¿No existe un colectivo más apropiado para visitar estos menores?", ha preguntado.