Más cine, por favor

Decididamente al Partido Popular se le ha atragantado el cine. Se le atravesó en la célebre Gala de los Goya de 2003, la del No a la guerra, Nunca máis o las parodias de Aznar y Bush, transmitida en directo por TVE. Una afrenta que el PP no ha perdonado. Este año se rebaja el IVA del 21 al 10% para todos los espectáculos culturales menos para el cine. Da para pensar en brujas. El ministro del ramo dijo ayer que se reducirá cuando se pueda y para cubrirse añadió una falsedad: que el cine español recibe 70 millones de subvenciones al año. La realidad está cerca de la mitad. El año pasado fueron 74,5 millones de euros, pero se trataba de las ayudas de dos cursos, que se acumularon por el cambio de la ley. Mientras tanto en Francia, muy celosa de la excepción cultural, el total del apoyo al cine nacional se acerca a los 1.000 millones y su IVA es el 5%.

En Málaga la semana pasada se celebró el Festival de Cine en español, con 223 proyecciones en siete recintos distintos, y 140.000 espectadores. Vino el ministro. A alguno de sus interlocutores le contó que estaba haciendo lo posible para rebajar el IVA del cine. Cabe pensar que alguien, que no ha sido él, ha decidido que no sea así. El director del Festival, Juan Antonio Vigar, sostiene que esta rebaja es urgente y que no se entiende que no se haya producido ahora. Otros representantes de la industria son más maliciosos: ¿y si este es el primer paso para acabar estableciendo que el cine no es cultura, sino una industria o un negocio cualquiera?

Sin salir de Málaga, ayer se inauguró una importante exposición del pintor escocés Peter Doig, uno de los pintores vivos más cotizados del mundo. En el Centro de Arte Contemporáneo se han reunido 166 carteles de cine pintados por el artista entre 2003 y 2015 para las exhibiciones gratuitas de películas que proyectó en las naves que usaba de estudio en la isla caribeña de Trinidad. Este pintor mundialmente famoso considera que "el cine es la expresión artística más importante de nuestros días". (La muestra, por cierto, es muy recomendable. Y la entrada, gratuita). Pero la opinión de Doig no es compartida por el Consejo de Ministros, a tenor de su propuesta de Presupuestos.

En España, si un autor publica una novela, el libro pagará un 4% de IVA. Si se lleva al teatro, será un 10%, y si se hace una película, un 21%. ¡Pero es la misma historia! Como desquite, recuerdo el estribillo de una canción de Luis Eduardo Aute de hace 33 años: Cine, cine, cine, más cine por favor, que todo en la vida es cine y los sueños, cine son.