Asqueroso mundo

Ya no van quedando fuerzas ni para echar valor. Ya nadie (o casi) se cree eso de que hay que seguir viviendo con normalidad, celebrando lo que haya que celebrar y dándole a la vida su rutinario sentido cotidiano. Para que no nos ganen. No nos desmoralicen. No nos no dobleguen. Hacia adelante, dicen. Pero más adelante no se ve nada claro. El humo lo enturbia todo. No se detienen ni ante los niños. Lo han conseguido: hay un susto mundial. Antes, las reticencias estaban en viajar a países donde cada dos por tres atentaban contra un hotel. Ahora, uno no se encuentra seguro ni en Londres, ni en París, ni en Manchester... Nuestros hijos no preguntan en voz alta, pero se interrogan: ¿qué está pasando? Un día nos afearán haberlos traído a esta asquerosidad de mundo. Y no sabremos qué contestarles. Tendremos que darles la razón. A ver si tienen más suerte sus hijos, que serán nuestros nietos, y se encuentran un mundo mejor.