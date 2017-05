Silencio, por favor

Lo cantaba Manolo García en El Último de la Fila, dentro de la canción 'Cuando el mar te tenga'. "Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir". Aprenda usted de esta frase, que en realidad es un proverbio árabe, para hacer más habitable esta porquería de mundo. No grite, no ladre, no vocifere si no es absolutamente necesario. Piense dos veces lo que va a decir. Mejor aportar algo novedoso o constructivo, ¿no? Pruebe en las redes sociales, esas que le sirven de altavoz, nunca mejor dicho, para darle cuelo a su insignificante vida. No insulte, no critique sin antes informarse de la verdad, no hunda a nadie por decreto, evite las chirriantes mayúsculas en sus burdos escritos, lea un poco y otorgue a sus opiniones más categoría y veracidad... Shhhh. Escuche y aprenda. Y cuando se vea preparado para decir algo interesante (o al menos que no sea ofensivo), rompa el silencio. Yo le aplaudiré con palmas sordas.