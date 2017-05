La faena de Rivera

DEL creador de "¿para ser antitaurino es necesario no ducharse?" llega ahora "me encantaría que volviera la mili, pues nos da unas lecciones de vida que nos sirven para siempre y a los chavales de hoy en día les vendría divinamente". Su autor: el torero Fran Rivera. Habrá quien quiera sacarlo a hombros por la puerta grande por hacer estas declaraciones y quienes las considere un pinchazo del diestro. Todo es muy viril: un torero defendiendo la mili. Yo, con todos los respetos y desde mi tendido-azotea al sol, no fui a la mili, de lo cual me alegro. Fui objetor de conciencia y de esa manera ayudé más a la sociedad que vistiendo de caqui. Y considero que suprimir el servicio militar obligatorio ha sido uno de los grandes logros sociales de este país en los últimos tiempos. Vamos, de dos orejas y rabo. No me gustaría que mis dos hijos perdieran meses de sus vidas en un cuartel. Sería una faena. De las malas, de las de pitos y almohadillas.