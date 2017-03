Una vez conocí a un tipo que creía que había extraterrestres. Estaba tan convencido, que no me quedó otra que preguntar: -Entonces, ¿por qué no se comunican con nosotros? La respuesta me pareció irrefutable: -Porque tendrían el mismo nivel de comunicación que podríamos nosotros tener con un bebé de 5 meses. A ver, cómo te puedes comunicar con un bebé; ¡eng, eng!, me contestó.

Quizá no debemos ir tan lejos, pues por aquí tenemos algunos ejemplos cercanos, a saber...

Sólo la comunicación no verbal que emite Francesc Homs, me inclina al ¡Eng, eng!; ¿pero de dónde ha salido este tipo?

Cuando le da por hablar ya es alucinante. "Si me condenan se acaba el Estado de Derecho en España", ¡¡Eng, eng!! "El mundo nos esta mirando" -a Catalunya-, alguien ha dicho desde el entorno virolai; ¡¡ENG!!

Susana Díaz vuelve a hacer de ratón chiquitín. "Exportamos talento", dice. Y se queda más ancha que pancha. ¡¡eng!!

Aparece un autobús que alude a una simple cuestión sexual, sobre la que se puede estar o no de acuerdo y sin mandato judicial ni nada que se precie, se le inmoviliza. ¡¡Eng!!

Al mismo tiempo un drag queen aparece en un escenario haciendo escarnio, burla y mofa de símbolos religiosos, que para algunas personas tienen valor y son importantes, y no pasa nada de nada; ¡¡Eng!!

A Rato y Blesa, por tener una actitud intachable, no se les aplican medidas cautelares. ¡¡Eng!!

Oriol Junqueras se quiere ligar a Soraya. Esa manita de él, mirando ambos al infinito, posada en su hombro. ¡¡Eng!!

Más cerca, aquí en Huelva montamos un festival de cine y el auditor dice que las cuentas no cuadran. ¡¡Eng!! ¿Qué raro, no? Jeje. Si, si... silben ahora quienes han intentando poner trabas al auditor.

Majarabique ¡¡Eng!!

Seguramente un marciano, caso de querer establecer contacto, no empezaría por aquí, aunque si empieza por Trump, va servido. Entre lo del mur-!eng! con que quiere poner puertas al campo mexicano y que se ha empeñado en ganar guerras, ni se le ocurre.

Mejor será que desde el ovni le tire a la Casa Blanca un fort apache

Si se pasa por aquí, unos juegos reunidos Geiper para Rajoy a La Moncloa.

¡¡Eng!!