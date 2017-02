No tengo idea si las condenas del caso Nóos, son justas. Que se ajustan al Código Penal, entiendo que sí, pues para eso están los jueces, aunque estoy convencido de que la justicia no, no es igual para todos.

No todos los encausados son medidos por el mismo rasero.

Si eres infanta te funciona la estrategia del noosabía.

Si eres el marido de la infanta la relación de la pasta pública en dirección a tu bolsillo con los años de cárcel, se me antoja ridícula.

Si eres el cerebro pobre del delito y vinculas la defensa al yerno de un rey, pringas, pero menos que el yerno real.

Si eres un político que ha adjudicado toneladas de dinero público a dedurgandarin te condenan sin prisión.

Si eres un colaborador necesario en el delito te vas de rositas.

Si eres el Rey y abdicas te aforan en cerocomados, no vaya a ser que alguien te pregunte por las comisiones de los barriles de petróleo.

Los abogados levitan, los condenados respiran y los jueces descansan, después de adaptar la versión más laxa del Código Penal al marrón que han tenido que lidiar en el turno de reparto.

No. La justicia es tan desigual como el abanico de contrastes entre lo sustraído y la relación con las penas impuestas.

Los delincuentes más desfavorecidos no tienen abogados que levitan sobre el Código Penal, ni fiscales que no acusan, ni influencias por condición de poder económico o social, para que el poco peso de la ley aflore y flote sobre las aguas de la benevolencia.

Sobre ellos cae el peso de la justicia a ras de tierra.

Quizá de tierra justa, pero dura al fin y al cabo.

Quien levita se alza un palmo por encima de la realidad, mas no de la verdad, por mucho que se empeñen en decirnos lo contrario.

El respeto a la justicia es la coartada de quienes esperan o adquieren sentencias dulces.

A ras de tierra el miedo no suele implicar respeto y se traduce en presión y en el arte de señalar con el dedo a otros, como ha hecho Artur Mas.

El levitante abogado Miquel Roca, se ha librado de una buena. Tiene coartada. Eligió a la infanta.

La venganza sutil se sirve siempre en plato frío.