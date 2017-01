Tiempo de Reyes Magos (III)

E style="text-transform:uppercase">ste es el tercer artículo que dedico al impulso que están recibiendo las instalaciones museísticas en Andalucía, en contraste con la penuria en que permanece Huelva en este aspecto. He recibido diversas comunicaciones de los lectores y alguna de ellas repara en el hecho de que establezca una comparación con Córdoba, Málaga o Sevilla, que poseen un peso específico claramente superior. Aunque yo traté de tener en cuenta la variable población, me gustaría referirme hoy a la situación de una ciudad, Almería, cuya población no es muy diferente a la de Huelva; de hecho, a principios de este siglo los habitantes de la provincia de Huelva se aproximaban al medio millón y los de Almería apenas rebasaban esa cifra. Sin embargo, la evolución hasta hoy ha sido muy dispar: Almería ha alcanzado los 700.000 habitantes y Huelva sigue en los 520.000. En sus capitales se reproduce el fenómeno: partiendo de unas cifras parecidas, Huelva no ha superado el techo de 150.000 habitantes, mientras que la capital almeriense roza los 200.000.

Si la agricultura intensiva y el turismo son factores claves del desarrollo de ambas provincias, en el turismo tienen cada vez más influencia las respectivas dotaciones culturales. Aquí la desventaja onubense vuelve a ser inmensa. Esto se refleja en la evolución del número de visitantes. El único museo de Huelva, gestionado por la Junta, con más de cuarenta años a cuestas, en la última década ha pasado de 24.000 a 38.000 visitas; el antiguo arqueológico de Almería, que apenas recibía 5.000 al año, ha pasado, a raíz de la construcción de un edificio singular que ha sido premiado con diversos galardones de arquitectura y es su sede desde 2006, a 72.000 visitantes.

Otra baza destacada de Almería es el Centro Andaluz de Fotografía (CAF). Nacido del proyecto Imagina y valiosa herencia dejada por el V Centenario del Descubrimiento de América, es una referencia imprescindible de la fotografía mundial. Hay que decir que la otra gran cita de la fotografía en Andalucía sí está en Huelva; se llama Latitudes y surge de la iniciativa privada; cada año nos trae por primavera a los grandes del arte fotográfico.

La próxima semana terminará esta serie cuya pretensión ha sido señalar, con la mayor objetividad posible, una realidad. En el próximo Surcos Nuevos trataremos de apuntar algunas ideas que puedan contribuir a paliar una situación lamentable.