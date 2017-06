El Consistorio apuesta por crear un matadero industrial en la comarca

Los responsables locales de Vejer y Alcalá de los Gazules ya han mostrado sus respectivos apoyos a acoger en sus términos municipales un matadero industrial que vendría a llenar un vacío en esta comarca para la comercialización de la carne de retinto que cada vez es más demandada.

Un proyecto que también está en la mente del alcalde de Medina, que sin haber hecho pública esta idea, ya la ha trasladado a los ganaderos que han participado en esta última edición de la feria ganadera 'Bovisidonia'.

Se trata de un proyecto, que según ha avanzado el regidor asidonense, Fernando Macías, va a trasladar a la Mesa del Ganado convocada para este mes de junio. En ese encuentro se pretende llevar "una estrategia clara y no tirarnos como vulgarmente podríamos decir al charco".

Fernando Macías, ha apuntado que en esa Mesa "hay gente responsable y tenemos que tener una precaución y no lanzar brindis al sol, porque estamos hablando de algo importante". El alcalde ha apuntado que "nosotros estamos dispuestos a ir codo con codo con ellos para que sea nuestra ciudad la que albergue ese matadero".

La ubicación céntrica en la provincia de Medina Sidonia, la disposición de suelo industrial y sus buenas comunicaciones por carretera, hacen de esta localidad un enclave estratégico, que ahora precisaría de las inversiones necesarias para crear, no una sala de despiece, sino un matadero dedicado al sacrificio de reses de ganado vacuno, caprino y ovino, además de cerdos y aves, con sus respectivas zonas para que el ganado repose y no se estrese, lo que hace perder calidad a la carne. Así lo han apuntado profesionales de las distintas carnicerías que apuestan por este tipo de instalaciones pero que no pueden afrontar desde el ámbito privado al no ser viables económicamente sin ayudas públicas.

Solo el pasado año la provincia sacrificó 800 cabezas de ganado retinto, una cifra muy superior a las 40 que se sacrificaban hace cinco años.