Algeciras 2027

El amago de cierre de otra gran tienda en la calle Ancha de Algeciras es un indicio más de que buena parte del centro de la ciudad va camino de convertirse en un páramo en favor de los centros comerciales situados al otro lado de la circunvalación y en localidades cercanas. No menos de cinco conocidas marcas de ropa y un popular establecimiento de comida rápida se han dado a la fuga del núcleo urbano en los últimos años, un dato preocupante porque, nos guste o no, son motores del comercio por su volumen de ventas, número de trabajadores y complementariedad con otros establecimientos que se ven beneficiados de su presencia, como es el caso de bares y restaurantes. Es preciso analizar el porqué de esta situación y encontrar soluciones.

El estado de salud del comercio es asunto de todos, no solo de los empresarios, porque son las tiendas de ropa, las librerías, los pequeños talleres de reparación, las ferreterías, etc, quienes animan las calles, las estructuran socialmente y evitan que se conviertan en guetos. Y algunas zonas de Algeciras, pese a la indudable inversión municipal realizada en mejoras urbanas, corren el riesgo de verse abandonadas. A apenas trescientos metros del Ayuntamiento, basta bajar desde la Plaza Alta hacia la plaza de abastos y aledaños para comprobar que la presencia humana a partir de media tarde y durante los sábados por la tarde y los domingos se reduce a la mínima expresión.

No es suficiente con la buena voluntad individual y el arrojo de los pequeños comerciantes para revitalizar el centro, al igual que muchas barriadas, como bien se encarga de recordar la plataforma ciudadana Algeciras Sur. Desde una crítica constructiva es momento de pensar en una política urbanística que trace un nuevo paisaje de zonas de servicios, residenciales y verdes, de agilizar la burocracia para la apertura de locales, de establecer quizá rebajas fiscales que animen a abrir negocios, de restaurar de manera urgente las cerámicas de la Plaza Alta, de ampliar la peatonalización de una ciudad cuya trama de calles estrechas fue diseñada para el paso de personas y de coches de caballos, no para el tráfico de vehículos a motor ni para su uso como aparcamiento. Y de plantear de la mano de la APBA si la totalidad del Llano Amarillo -no olvidemos, el balcón de la ciudad a su puerto- debe quedar hipotecado todo el año como zona de aparcamientos y al dispositivo del Paso del Estrecho o si, por el contrario, debe ser transformada de veras en un área de esparcimiento con más zonas de descanso, árboles y parques infantiles con bares y cafeterías. ¿Por qué no hacer, además, una apuesta por convertir la ciudad en un referente gastronómico si hay materias primas y talento al frente de los fogones? La pregunta a la que tenemos que respondernos es qué Algeciras queremos ver dentro de diez años.