La llave del 'Brexit'

Cuando se pregunta a los linenses o los yanitos sobre su mayor motivo de inquietud ante el Brexit, la mayoría de ellos suele citar en primer lugar el posible cierre de la Verja. Unos y otros desean mantener su statu quo particular, garantizarse su día a día, lo cual no es incompatible con que defiendan la posición de sus respectivos países en cuanto a la soberanía del Peñón. La situación se vive con naturalidad, sin drama ni conflicto, más allá de los exacerbados titulares de los tabloides de la city yde algunas mentes calenturientas que abogan por la defensa militar de Gibraltar. Sabemos por los griegos que la guerra y sus sombras son lugares recurrentes para los héroes y que hay quienes tratan de tapar los graves problemas creados a raíz del Brexit sugiriendo el aroma de la pólvora y la existencia de un enemigo imaginario. Ya tenemos experiencia: tras perder el referéndum, David Cameron ya envió a la Roca dos buques de guerra como símbolo de la reafirmación militar de la soberanía británica. Y en marzo pasado, coincidiendo con la invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, Theresa May nos trajo con fanfarria al mayor barco de la armada de su Majestad, el HMS Ocean.

Volvamos al principio. Si la misma pregunta se formula a un español ajeno al Campo de Gibraltar, su contestación respecto a la de quienes hollamos estas tierras también diferirá. Demos por seguro que más allá de nuestro territorio indígena nadie pensará en la dependencia del Peñón que tienen las miles de personas que pasan a diario por la Verja. Las respuestas que encontraremos tendrán más bien en cuenta el anacronismo que representa la situación colonial Gibraltar, un mal socio con libre acceso a los mercados de la UE y que ejerce una competencia desleal -y opaca- gracias a su política fiscal. Hasta ahora.

El Gobierno de España debe mantener como meta las legítimas demandas de soberanía sobre la Colonia, pero teniendo presente que el problema se arrastra desde hace más de tres siglos y sin olvidar tampoco que el día a día necesita de tacto para garantizar la convivencia normalizada de dos pueblos unidos por muchísimos vínculos. Los pasos dados hasta ahora por el Ministerio de Exteriores y por la representación española en el Parlamento Europeo han sido acertados al haber logrado que la cuestión gibraltareña quede al margen de la negociación del Brexit y que nuestro país se reserve el derecho de veto sobre el acuerdo.

Menos comprensible es el impostado desdén mostrado por el Gobierno gibraltareño hacia España. En una entrevista con Europa Sur,Fabián Picardo se marcaba hace menos de un año como objetivo principal mantener al Peñón en el marco de la UE, consciente de que Europa es su primer cliente. El Brexit, para su pesar, ha reforzado la Verja como puerta de entrada. Y la llave está lejos de sus manos.