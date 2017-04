El tren que vendrá (o no)

SI el tiempo lo permite y los cálculos no fallan, varios miles de campogibraltareños acudiremos el próximo 18 de mayo a la manifestación convocada oficialmente por los sindicatos en demanda de la mejora del tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla. La asistencia masiva está garantizada con la presencia de los afiliados de CCOO, UGT y la Coordinadora de estibadores, más los que arrastren PSOE, Podemos, IU y diversos colectivos junto a ciudadanos de a pie, cansados de las promesas incumplidas con una comarca marginada en materia de inversión pública, aislada territorialmente y con un índice de desempleo solo soportable gracias a la economía sumergida y al trapicheo. Nos sobran los motivos para, al margen de las siglas partidistas, elevar la voz y hacerla llegar a los despachos donde hasta ahora se ha venido decidiendo nuestro futuro. En Andalucía, las mareas blancas en contra de los recortes en sanidad han demostrado que la calle puede doblar el pulso a los gobernantes.

De hecho y sin lanzar las campanas al vuelo, la mera convocatoria de la protesta ha servido para provocar una tímida reacción en el Gobierno, que a instancias del alcalde de Algeciras ha dado su visto bueno a que el Senado pida invertir de manera decidida de aquí a 2020 en la Algeciras-Bobadilla. El texto pactado con el PSOE no contiene cifras presupuestarias, pero supone el reconocimiento de que las cosas no se han hecho hasta ahora como se debiera. Pronto sabremos si el rumbo se endereza o no. La prueba de fuego serán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, cuya tramitación parlamentaria comenzará en breve y en los que el ministro de Fomento ha consignado unos ridículos 20 millones de euros para las obras.

El aumento sustancial (o no) de ese presupuesto dará cuenta de la verdadera apuesta del Ejecutivo por el Campo de Gibraltar, sin olvidar que es también obligado mejorar de forma notable la ejecución. Ya lo expresó en estas páginas el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Morón: de nada sirve contar sobre el papel con decenas de millones de euros de inversión si los tajos permanecen desiertos.

El PP campogibraltareño, con José Ignacio Landaluce a la cabeza, se juega su futuro en los próximos meses. No solo deberá lograr que las máquinas y los operarios comiencen a mover el terreno con carácter inmediato -antes de la manifestación del día 18- sino también que los PGE de este año sean enmendados con bastante dinero al alza y que los del 2018 -que se presentarán en septiembre- consoliden la inversión. Si, además, De la Serna aprueba el decreto de la estiba como dios manda, el alcalde podrá respirar tranquilo.Y todo esto, contando con que haya Presupuestos y no se adelanten las elecciones...