Europa y el desempleo parcial

Si esto fuera la previsión del tiempo, diría: En Luxemburgo, sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se está formando una nueva borrasca judicial que descargará sobre la legislación laboral española. La causa: el desempleo parcial.

A preguntas de un juzgado de lo social barcelonés, la abogada de la Unión Europea considera que la normativa sobre desempleo parcial no es directamente discriminatoria por razón de género, pero sí lo es indirectamente. Esta regulación dispone que cada día trabajado, con independencia del número de horas, es un día cotizado a efectos de pedir el paro. Si una persona trabaja una hora diaria, de lunes a viernes, son cinco días trabajados. Es el contrato a tiempo parcial horizontal. Si lo concentra en, pongamos que el viernes, solo cuenta como un día trabajado. Se trata del tiempo parcial vertical. En el primer caso, 20 horas al mes da treinta días cotizados para ir sumando y cobrar el paro, en el segundo 32 horas son cuatro días. La razón de la discriminación está, según la abogada de la UE, en que el 70% de las personas contratadas con empleo a tiempo parcial vertical son mujeres. En el horizontal, por el contrario, la distribución hombres y mujeres está igualada. Empleo femenino y empleo a tiempo parcial han estado muy vinculados, y no siempre como elección de la mujer. Por eso la ley de igualdad decidió que el subsidio se cobraría a tiempo completo, en cualquier caso. La reforma de 2012 decidió que si se trabajaba a tiempo parcial el subsidio también lo era. Hoy tenemos mujeres sacando adelante a sus familias con empleo parciales de 400€ al mes, alternándolos con subsidio de 100€. No obstante, tranquilas. Eduardo Madina prometió, en nombre de los socialistas, crujir a Rajoy en el Congreso, por lo que pronto corregirá este retroceso en la igualdad de género. ¿Están ustedes igual de convencidos que yo?

El caso es que la hiperutilización del tiempo parcial es la herencia de la reciente crisis, como la temporalidad lo fue de la de los ochenta fue. Tras el informe de dos académicos estadunidenses concluyendo que un robot destruye seis empleos, no imagino que queda como solución para la siguiente. Esa generalización de la contratación parcial concluirá, una vez se pronuncie el Tribunal Europeo, en una ola de demandas contra el SEPE, el antiguo INEM. Al final la tormenta me mojará a mí también.