Parada sin paro

La semana pasada, en esta columna, hablé de Patricia. Madre de dos niños que encontró empleo en Navidad y se convirtió en estadística. Una que reflejaba el año 2016 en Almería como el de mayor volumen de reducción de paro y el registro más alto de contratos. El de Patricia era temporal, al igual que el 95% de los que formalizados cada mes. Su jornada añadía una nota exótica a la precariedad. Unos días trabajaba por la tarde y otros por la mañana. Le avisaban con 24 horas de antelación. Ni loca se le hubiera ocurrido decir que así era difícil conciliar vida familiar -dos niños pequeños- y el trabajo. Para tres semanas se apañaba con la abuela. En el tipo de contrato Patricia estaba contenta. Podría haber sido, además, a tiempo parcial y consistir en tres contratos de lunes a viernes.

Todo esto -lo del empleo- ya es pasado. Estamos en enero, y aquí tenemos a Patricia. Con su tarjeta de demandante de empleo. Otra vez a la estadística, pero en sentido contrario a la de diciembre. Para su desgracia en la que no va a figurar es en la de perceptores del paro. En las rebajas de julio tuvo un contrato similar. Suma ya 40 días trabajados. Para cobrar un subsidio de 426€ por cargas familiares necesita 180 días. Le faltan diez contratos con estas condiciones. Si son como estos, dos al año, cobrará en 2022. No es un caso aislado. Hasta 2009, el 97% de los parados cobraba alguna protección. Ahora lo perciben algo más de la mitad. Esa fuerte caída de la protección a los parados se explica por la dificultad para conseguir contratos largos, la reforma de las prestaciones y la persistencia del paro de larga duración. Un 25% de los desempleados almerienses lleva más de dos años sin trabajo. A empleo precario le sucede protección precaria. El marido de Patricia lo sabe bien. Trabajó en la construcción hasta octubre de 2008. No le alarmó porque no era la primera vez que se quedaba desempleado. Entraba y salía del paro varias veces al año, pero esta vez fue diferente. Ha agotado ya todas las modalidades de protección por desempleo. A veces ha hecho algún "chapú". Economía sumergida de subsistencia que sirve a los grandes defraudores para justificarse. Eso ocurre en todas las profesiones. Así, no sorprende que en Almería, este último mes, con igual número de parados que en enero de 2010, el gasto en abonar el paro fuera de 24 millones, 20 menos que hace seis años.