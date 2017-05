Políticos y Corredor Mediterráneo

El corredor mediterráneo fue noticia estos días, pero se dirige hacia el olvido. Hasta los próximos presupuestos del Estado, que dejarán las mismas carencias. El apoyo del PNV a los de este año previa garantía de la comunicación ferroviaria en Euskadi, coincidió con la reunión de 1.000 empresarios en Aguadulce reivindicando el Corredor. No querían la presencia de políticos para no devaluar la esencia de la convocatoria. Por un instante, nuestros políticos se sintieron tan abandonados como el ferrocarril almeriense.

Esa no invitación les ha sentado mal. Una diputada vio una foto de la reunión, y reaccionó un poquito enfadada. Apenas se ven mujeres, sentenció. No contaron con ella, es que no creen en la igualdad. Desviamos la atención y entramos en la polémica de la igualdad. Había pocas, pero la igualdad de género es un principio trasversal. Es algo más que contar mujeres en una foto. Y un análisis desde la perspectiva de género llevaría a concluir que las exportaciones almerienses más beneficiadas por el Corredor son las envasadas por miles de mujeres. El 4% de nuestras exportaciones a Europa se hacen por ferrocarril. Lo lógico es que fueran entre el 15% y el 20%. Abarataría costes y mejoraría las condiciones salariales y de empleo en femenino. Esa reunión de hombres beneficia la igualdad. Cuando se señala la luna, unos miran al satélite y otros al dedo.

El propio alcalde de la Ciudad pilló una irritación. En su artículo "Yo también quiero el corredor" se le notaba. El texto contiene un abuso de verbos en pasado, presente y futuro. Tipo: ni ha estado, ni está, ni estará de espaldas, que acreditaba que le hubiera hecho ilusión asistir. La explosión de malestar fue enterarse de que los asistentes hablaron de "aprender a votar". Ahí sí que no. Y preguntó a esos empresarios -retóricamente, porque al no estar invitado no lo pudo hacer en persona -si prefieren "las medidas que, sobre salarios mínimos o despidos impondrían los necesarios socios radicales de ese otro gobierno. ¿A dónde nos llevaría ese corredor?" El concepto de mercado laboral que esconde esta frase da que pensar: empleos precarios, con bajos sueldos y temporales. Era como decir a los empresarios: no hay corredor, pero mirad, lo que dejáis de ganar con las exportaciones lo compensáis con sueldos de miseria y despido barato. Para algo os hicimos la reforma laboral.