Trabajadores subcontratados

Mira siempre el lado bueno de la vida, cantan los crucificados en La Vida de Brian. Si el consejo sirve para situación tan delicada, vale también para analizar a ese PSOE sin secretario general, y con sus diputados intentando hacerse perdonar la abstención. Esa es la parte buena: que están prestos a demostrar atención a las demandas sociales. Aunque este artículo solo mira el lado bueno, hay una parte mala, la sobreactuación. Es el tema de las proposiciones no de ley. Las celebran cada martes como si fuera el gol de Hiniesta. Si sirvieran para algo, las pensiones ya habrían subido un 1,5%; la LOMCE sería historia y se tendría que convocar nuevas elecciones. No por incapacidad para gobernar, sino por agotamiento del programa electoral. Lo siguiente a olvidar son las proposiciones de ley que el Gobierno veta y la Mesa del Congreso no rechaza ese veto. Llegamos así a una -menos es nada- que parece haber superado casi esa criba. Casi, porque el Gobierno va a recurrir al Constitucional. La propuesta, por tanto, queda en el aire. Miremos el lado bueno, porque la iniciativa lo es. En noviembre, el propietario de una cadena de hoteles declaró que no externalizaba el servicio de camareras de piso. Externalizar es la forma fina de decir despedir a todos, contratar el servicio con otra empresa y estos trabajadores cobran sueldos un tanto reducidos, digámoslo así. Y aunque los diputados socialistas exageraron al presentarla como el fin de la reforma laboral del PP, se les puede perdonar.

La propuesta es muy mejorable, las cosas como son. Pide que durante el tiempo en que los trabajadores presten servicios, la empresa subcontratista garantice las condiciones laborales y de empleo esenciales previstas en el convenio colectivo aplicable en la empresa principal. Pasado el efecto publicitario confiemos en que la definan mejor. Dice que solo afectaría a los casos en los que la subcontratación se refiera a la propia actividad de la empresa. Somos el país del Lazarillo de Tormes. No sea que limpiar habitaciones deje de ser la propia actividad de la empresa, y lo sea pernoctar. Esté como esté el cuarto. Tampoco aclaran que entienden por empresa principal ni qué ocurre si las condiciones de la empresa que presta servicios son mejores que la subcontratista. No todo son camareras. En resumen, que después de la foto en el registro, les falta trabajarla.