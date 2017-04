La semana pasada sucedieron dos hechos sin aparente relación: la publicación de los datos de desempleo y afiliación a la Seguridad Social de marzo, y la apertura, en mi barrio, de una lavandería autoservicio. Me recordó una película de Stephen Frears de los años ochenta: mi hermosa lavandería, donde se inicia un autoempleo -la lavandería autoservicio- con el fondo de los conflictos sociales, étnicos y de desempleo de aquella época. Al igual que en el film, la lavandería de mi barrio tiene éxito. En un barrio de clase media, cuando el paro desciende y la afiliación a la Seguridad aumenta. En la ciudad que deja atrás la crisis, la lavandería está llena. ¿Qué hace preferir bajar con la colada que hacerla en casa? Una parábola sobre la recuperación: las clases medias ahorrando donde pueden, economizando en agua y luz no usando sus lavadoras o secadoras. La primera parte de ambos sucesos dice que aquí el paro subió en marzo. Apenas 63 personas. El mejor dato en nueve años. La cifra de parados es la más baja en ocho años. Desde marzo de 2013 hasta hoy, el desempleo se ha reducido en 18.274 personas. Un 22% de descenso. El dato de afiliación a la Seguridad Social es aún mejor. Marzo marca un record histórico, 280.289. Tradicionalmente, los mayores niveles de afiliación a Seguridad Social se alcanzan a finales de año. Un cálculo modesto permitiría augurar que se superen los 290.000 afiliados en diciembre. Los que han montado la lavandería estarían entre estas cifras: dos parados menos, que habrán cobrado el paro en un pago único y que con su alta en Seguridad Social ponen su granito en el aumento del número de cotizantes. Sin embargo, es difícil caer en la complacencia. Para que el paro vuelva a nivel pre crisis aún debe reducirse otro 50%. Pero lo más importante. Un vistazo a la cifra de colocaciones dice todo sobre la Almería de después de la crisis. En el primer trimestre se han formalizado casi 67.000 contratos. Otro récord histórico. Más, para alcanzar ese nivel, las colocaciones deben ser de muy corta duración, con la gente entrando y saliendo del paro a velocidad de crucero. Unan un par de datos más: el Banco de España reconoce que los salarios no ganarán poder de compra hasta 2020 y la protección a los parados llega apenas a la mitad de ellos. Así se explica porque tiene éxito hoy la lavandería autoservicio y hubiera fracasado en 2007.