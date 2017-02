Samaniego decía que el pueblo (el vulgo) antes prefiere a un charlatán que a veinte sabios. Y ahora ese charlatán se ha convertido en un dominador de las redes sociales, de las imágenes, de las sentencias, de los engañabobos. Sí, Podemos no es más que Izquierda Unida 2.0. En el fondo es lo mismo, aunque han cambiado las formas de comunicación. Y es que el pueblo lo que desea es carnaza, lo que admira es una Eurovisión que no huela a pasado, que no sea nostálgica.

De unos años a esta parte Eurovisión es un reflejo de la sociedad actual. Un espejo que proyecta las imágenes de nuestra cultura, o debería decir incultura. En la fase final de Objetivo Eurovisión los candidatos no llegaron a las manos por poco, aunque hubo insultos, degradación, incultura. Lo venimos repitiendo, el vulgo si no lee ni se educa acaba como los fanáticos de los distintos candidatos para representar a España en Eurovisión. Acaba como los militantes de Podemos en las redes sociales o como sus representantes en el Congreso, acaba como los independentistas catalanes, como la clase política, con menos luces que una bombilla fundida.

La imagen de España es la muestra de nuestro desatino, de nuestra intromisión a unos objetivos que ni siquiera conocemos ni comprendemos. Eurovisión es el reflejo de la devaluación moral, del despropósito. Samaniego en nuestros tiempos podría seguir escribiendo fábulas, tendría argumentos de sobra e imágenes sorprendentes para ello. Samaniego sería un best seller.

Fíjense, ayer Irene Montero llamó machirulo a Ángel González en el Congreso de los Diputados. Si preguntamos por el significado de machirulo, nos dicen que es una mezcla de machista y chulo. Pero en la RAE la palabra que más se parece a machirulo es cachirulo, que en una de sus acepciones significa parche, remiendo. Y eso es lo que nos espera, un gran parche cultural que calienta al vulgo. El pueblo, repito las palabras de Samaniego, prefiere antes a un charlatán que a veinte sabios.

Podemos es Izquierda Unida 2.0, solo han cambiado las formas. Pero a todos les hace falta una cura de educación, de cultura, no digo de humildad no vaya a ser que me llamen machirulo, aunque eso poco importa. Como decía mi madre, cuando hay que escuchar se escucha. Y si hay que agachar la cabeza, se agacha. La educación debe estar por encima de todo. Pero para tener educación, señores, hay que tener una mijita de cultura.