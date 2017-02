El concierto de Susana Díaz

L style="text-transform:uppercase">a comparsa de Ángel Subiela, hace unos días en el Carnaval de Cádiz, finalizó un pasodoble que se recordará con estos versos: "Recuerda que tú eres el hijo de Susana Díaz. / Reniega, niño, por Dios, / lo mismo que renegó / tu madre de Andalucía". Y es que Susana Díaz no es buena presidenta para Andalucía. No hay que rasgarse las vestiduras ni enfadarse con nadie. Susana Díaz no hace conciertos, da el cante. Susana Díaz no es la presidenta que los andaluces necesitamos. Se encuentra inmersa en un desconcierto propio y tiene la cabeza más en Madrid que en su tierra. Ha dejado las riendas de esta Andalucía en manos de inútiles e ignorantes, y seguro que no se entera de la misa la mitad.

Lo de la sanidad en Andalucía es de juzgado de guardia. Pero como aquí en vez de ir al juzgado se fabrican héroes, pues ya tenemos a un nuevo héroe. Se trata de Spiriman, un médico, Jesús Candel, que sale a hombros de un policía local de un juzgado de paz en un pueblo andaluz. Candel ha liderado las plataformas de la marea blanca en Granada. Una barbaridad. En este país estamos faltos de héroes, de los de verdad. Los que trabajan a destajo. Y sobran políticos y fantoches.

Ahora el nuevo reto de Andalucía es cargarse la enseñanza concertada. Dicen que lo harán para potenciar la pública. No solo se van a cargar puestos de trabajo, sino que están destrozando la libertad de elección de los ciudadanos, la libertad de elección de centro, la escolarización. Y van a quitar conciertos a centros de municipios donde gobierne la oposición, ya lo verán. Lo de la educación en Andalucía es un disparate inmenso, una contradicción desproporcionada. Fíjense, en los centros andaluces ha desaparecido el apoyo y el refuerzo, todas esas horas han pasado a Francés. Y no se enteran de que el Francés en 3º y en 5º de Primaria es un error. Si los alumnos no dominan ni conocen la lengua castellana, cómo van a conocer otro idioma. Esto es como lo de la sanidad. Aún no tenemos un héroe que salga a hombros de un director de colegio o instituto, aún no ha salido, pero seguro que aparece. En vez de protestar, salir a la calle o decir que Susana Díaz no es la presidenta que necesitamos los andaluces, preferimos crear un superhéroe y sacarlo a hombros.

Por favor, señores políticos pongan la educación en manos de técnicos, que los políticos ya han demostrado que no tienen ni idea, ni les importa. Menos héroes y más técnicos.