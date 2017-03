Jia Aili planta su distopía en el CAC

La idea de que el arte todavía causar un impacto real en la conciencia tiene su prueba del nueve en Jia Aili, el artista chino que inaugura hoy en el CAC Málaga su primera exposición individual en España y la primera en Europa, con 37 obras realizadas en la última década. Nacido en 1979 en Dandong, ciudad próxima a la frontera con Corea del Norte, y residente en Pekín, Jia Aili recurre a los lenguajes iconográficos propios de la ciencia-ficción distópica para abordar una brutal aproximación a la China contemporánea: sus óleos sobre lienzo quedan así poblados por personajes desarraigados en extrema y fantasmagórica soledad, aviones y astronaves estrelladas, estampas postapocalípticas y fragmentos de ingenierías e industrias proclives a la nostalgia. Si las pinturas, nada complacientes, llevan definitivamente al visitante a otro sitio, como si hubieran sido ejecutadas por una inteligencia extraterrestre, especial mención merece el monumental We come from the century, un cuadro de seis metros de alto por quince de ancho en cuya realización invirtió el artista tres años y que traslada sin remilgos a quien observa al momento preciso en que el mundo se acaba. Bautizada con el mismo nombre del artista, Jia Aili, la exposición, que podrá verse hasta el 18 de junio, ha significado un verdadero reto logístico para el CAC, dadas las dimensiones descomunales de algunos cuadros y la treintena de galerías y coleccionistas de todo el mundo que han cedido las obras ahora reunidas en el centro.

En su comparecencia ante los medios, Jia Alili ha definido esta mañana su trabajo como “el trabajo de un artista libre. Tal vez no sea la mejor pintura que puede verse en China actualmente, pero sí es la más honesta”. Preguntado por el alcance de esta libertad en un país como China, Jia Aili apuntó que justo ahora hace diez años pudo abandonar su puesto de profesor universitario y dedicarse exclusivamente a pintar “con absoluta indepedencia económica”; pero, más aún, su obra “no representa a ningún colectivo, estamento ni organización. Únicamente a mí”. Málaga dispone ahora de un espejo eficaz en el que mirar a Oriente desde la confusión de Occidente. Y viceversa.