Contra los gitanos

No sé quién tendrá realmente la culpa. Si los televidentes que se tragan el programa de La Cuatro de Los Gipsy Kings que narra las vidas de cuatro dinastías gitanas o si de esas cuatro familias que venden sus payasadas ante un público que ahondará en la idea de que los gitanos son sólo gente inculta e incivilizada. Pero parece que la comunicad gitana o no puede o no quiere patalear más para conseguir que el programa lo eliminen de la parrilla televisiva. Es sin duda un espacio televisivo que trata de una manera más que frívola a una comunidad compuesta no sólo por personas como las que muestra La Cuatro. Ahora muchos pasan un buen rato viendo las vivencias de estas cuatro familias gitanas pero, sin querer, están asimilando unos conceptos estereotipados y negativos de esta comunidad. Se venden en parrilla como espacios divulgativos pero para nada formativos. Pero bueno, ellos sabrán...