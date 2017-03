El señor concejal de Levantemos El Puerto Javier Botella tiene la gracia donde las avispas. Lo sé, era Carnaval. Lo sé, eran sus amigos. A ellos les haría mucha ilusión que un concejal, una autoridad pública que hace uso de un poder que le otorga la Constitución, la Ley y la Democracia, les haya casado disfrazado. "Sembrao" el señor Botella pero no pienso que sea ni un lugar ni un momento para disfrazarse. Es una ofensa contra una institución. Espero que esto no se extienda y los jueces no esgriman el estilo Botella para atender a sus enjuiciados y se vistan de reos, o alguien no me atienda en Comisaría ataviado con un disfraz de ratita. No vale todo, aunque las nuevas tendencias quieran hacer pensar que sí. ¿Se habría formado controversia si hubiera ido de pitufo o de Shin Chan en vez de ir de cura? Tampoco lo veo, pero bueno, qué "pechá" de "reí", señor concejal.