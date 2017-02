Qué gran misterio

Juraría que ya lo han pedido casi todas las formaciones políticas. Supongo que el PP no porque ya sería el colmo. Paso dos veces al día, todos los días de la semana, junto a la obra de la comisaría de toda la vida, la de la Avenida, y me quedo absorto viendo con el tesón con el que trabajan allí los obreros en una reconstrucción de un edificio para el que aún no se conoce el destino. Nadie lo aclara y el misterio está en la calle. Muchos piensan que los periodistas tenemos siempre información privilegiada y, en ocasiones, me han preguntado sobre ese misterio. Pero no hay respuesta. Esa cerrazón informativa puede dar pie a elucubraciones que nunca son buenas. Si el Pirulí es o no el destino final de la Policía Nacional o si finalmente la Comisaría se utilizará como juzgados o lo que sea, es algo que la ciudadanía debe saber, y más aún los propios policías, que derecho tienen. Pero bueno, a los políticos le gustan los "mentieros".