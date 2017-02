Coches eléctricos y política

Comentando la última encuesta del CIS llama la atención un dato, a la ciudadanía le preocupa mucho, es normal, el desempleo y la corrupción política y sin embargo muy poco, no es lógico, los problemas vinculados con la crisis institucional. El desempleo es el principal problema para el 73 por ciento mientras que el Gobierno o los partidos son un problema prioritario para menos del 3 del tres por ciento, no cuadra cuando para el 67 por ciento la situación política es mala o muy mala y es el 58 por ciento es el que piensa lo mismo de la situación económica.

En Jerez entendemos esta difícil ecuación, sabemos mucho de desempleo y de desigualdad, y también de como desde las Instituciones no llegan las soluciones. Año tras año, legislatura tras legislatura, los proyectos de inversión, de promoción, de integración de la ciudad y su término, no pasaron del plano de la propaganda a la hormigonera que los hiciera realidad. Pasó con la Ciudad del Motor, del Flamenco, de la Justicia, el Tranvía, la conexión ferroviaria desde el aeropuerto y hacia la bahía, los proyectos agro- alimentarios. Ahora le hemos pedido por unanimidad a la multinacional Tesla Motor que plante en Jerez la "gigafábrica", con 10.000 empleos, que tiene prevista para Europa.

Esa unanimidad debe ser un acuerdo de complicidad local pero además nuestra oferta carece de garantías si no concurre la voluntad firme de las Instituciones Autonómicas y Centrales. De lo contrario no nos pueden extrañar los resultados de la encuesta, la ciudadanía pierde la "legitima confianza", pilar de cualquier sistema democrático. Jerez no se merece que la presidenta de Andalucía pase de largo, ni asistir al sainete de la gobernabilidad local. Estamos alimentando peligrosos salvapatrias emergentes y algunos demócratas perdemos el aliento.