La campeona de las primarias

Cuenta una antigua leyenda china que un emperador, que había perdido recientemente a su único hijo, reunió al consejo de sabios del imperio, encargándoles que expresasen en pocas palabras el dolor que sentía. Los sabios, después de cumplir el encargo, le dieron la respuesta: Majestad, "también esto pasará". Las primarias para la elección de secretario general del PSOE son unos comicios que afectan de manera directa a la gobernabilidad de España y al buen equilibrio político que nos merecemos los españoles. Las encuestas y los tertulianos se han equivocado, e incluso los pesos pesados del partido han visto como sus pronósticos eran erróneos. Los votantes han decidido libremente y han votado al candidato preferido, supongo que habiéndose planteado previamente los beneficios a conseguir. Pedro, con el marchamo de "Rajoy debe dimitir" ha ganado las elecciones y será cabeza visible del partido socialista e interlocutor válido para alcanzar acuerdos, pero los números no dan para mucho. Le han votado unos 50.000 afiliados sobre un total de 180.000 y eso no es mucho más del 30% del total. No obstante, este resultado purga sus culpas y se las despacha a Susana (que pudo haber sido una buena secretaria general), beneficiando directamente al líder de Podemos que moviendo la cola astutamente habrá puesto una pica más para deshacerse de tan molesta izquierda moderada y seguir hacia el pretendido sorpasso podemita.

Por eso, me permitiré unas preguntas que me acucian: ¿Será capaz Pedro de volver a poner en su lugar al partido? ¿Será capaz de hacer un PSOE más fuerte y unido? ¿Se limitará a la imposición de una buena purga al mejor estilo estalinista? ¿Hubiera sido posible que Susana o Pachi hubieran traído la paz? Todo eso lo sabremos no tardando.

Mientras y ya que todo ha quedado como estaba, antes de la espantada de Pedro, debo dedicar estas líneas a quien verdaderamente ha ganado las primarias, a la campeona que ha aguantado el tirón qué ha supuesto tener que pencar con la más fea y adoptar unos acuerdos que a ninguno gustaban pero que en ese momento se apreciaron como los más necesarios para salvar al partido de una muerte anunciada: la gestora del PSOE. Amén.

Bien, seamos positivos y al igual que se los hemos dado a Trump, démosle cien días al elegido y luego, hablemos en dos años. El resto, tranquilos, como bien dijeron los sabios al emperador, también esto pasará.