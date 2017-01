Susana, líder por reclamación

Susana Díaz está a punto de conseguir que su más que evidente ambición de ser la próxima secretaria general del PSOE se convierta también en una necesidad evidente para el PSOE. Lo único que fallará de su designio inicial es aquel deseo de conquistar el liderazgo por aclamación. No va a ser aclamada. Tendrá que conformarse con ser reclamada.

Ya la reclaman, de hecho, los barones territoriales casi sin excepción. Son sus grandes apoyos. En realidad, casi los únicos, porque la militancia está muy dividida. Una buena parte anda traumatizada todavía por la forma en que se defenestró a Pedro Sánchez y por la intervención notabilísima de Susana en la operación, y otra parte menor padece nostalgia de Pedro y ensueño de un pacto con Podemos. De los votantes socialistas, mejor no hablar: fuera de Andalucía no quieren al susanismo. Lo contrario de los votantes del PP, que la consideran la socialista más centrada, responsable y afecta a la unidad nacional.

Aunque los militantes, que son los que votarán en las primarias, no formen bloque en torno a Susana, su candidatura se beneficia de varios factores. Uno, el poder de los citados barones en sus comunidades. Dos, la influencia de Felipe González, Zapatero y otros ex dirigentes que siguen siendo escuchados. Tres, el activismo a su favor de parlamentarios y cargos medios de la organización, que van a decantarse por la opción menos arriesgada (Susana). Cuatro, el trabajo de estos meses de la comisión gestora, coincidente con el discurso susanista: una oposición responsable y útil, que arranca cosas al minoritario Rajoy, mejor que la aventura del no es no. Y quinto, pero fundamental, la ausencia práctica de alternativas a Susana Díaz en el desolador panorama del PSOE actual. Pedro es un cadáver, no sé si exquisito, y repasando la cartelera no salta de forma espontánea -único indicio de una candidatura viable- ningún nombre indiscutible que le haga sombra a ella. Tampoco Patxi López. Alguno saldrá, insisto. No habrá aclamación.

En su camino hacia Ferraz a Susana le queda pendiente una difícil tarea. Tiene que dejar amarrada su sucesión, tanto en el PSOE andaluz como en la Junta de Andalucía. Me temo que aún no ha asumido que no puede ser secretaria general del PSOE y presidir una comunidad autónoma. Es incompatible, injusto, insoportable materialmente y despectivo hacia los andaluces.