¿Es compatible Susana? (y II)Malos olores

Susana pretende continuar por tiempo indefinido como presidenta de la Junta aunque sea elegida secretaria general del PSOE en las primarias a las que, formalmente desde hoy, aspira. Piensa, porque le conviene, que los dos cargos, el institucional y el orgánico, son compatibles. Modestamente, yo creo que no lo son.

En primer lugar hay una incompatibilidad material y práctica. Por mucha capacidad de trabajo que tenga, que la tiene, deberá dividir su tiempo, energía y esfuerzos entre las dos responsabilidades. Todo lo que se dedique de más a Andalucía será en detrimento de su aportación al PSOE, lo cual sólo habría de preocuparles a ellos. Pero todo lo que dedique de más a dirigir al PSOE se lo restará a Andalucía, y esto sí nos afecta a ocho millones de andaluces.

Resulta fácil de entender si no se es un ingenuo o un sectario. Andalucía necesita un presidente o una presidenta con dedicación exclusiva. Sus problemas no son como para echarles un rato. La Junta no puede ser un trabajo a tiempo parcial. Requiere entregarse en cuerpo y alma. Ni siquiera en su experimentada corte de aduladores hay nadie que se atreva a atribuirle omnipresencia, omnisciencia u omnipotencia. Es un ser humano, Susana.

Después existe la incompatibilidad derivada de la diferencia de los ámbitos de actuación y jurisdicción de los dos cargos. Algunos ejemplos. Como presidenta de la Junta Susana tendría que defender que los contratos para construir barcos vayan a los astilleros de Cádiz, pero como secretaria general del PSOE no podría marginar a los astilleros de Ferrol; la postura de una líder socialista española sobre el corredor ferroviario será diferente de la postura de una presidenta de Andalucía; ¿qué criterios propondrá para el nuevo sistema de financiación autonómica: los que beneficien a su autonomía o los que favorezcan a otras autonomías donde también hay socialistas en activo? ¿Cómo se pueden tener dos amores a la vez y no estar loca?

Por último, pero no menos importante, Susana no es capaz de explicar por qué este empeño en mantener los dos cargos. Quizás persigue conservar un refugio de poder por si le vienen mal dadas, quizás pretende retener una plataforma de segura presencia mediática -que no le hará falta siendo líder del segundo partido nacional-, quizás no tiene clara su sucesión. En política lo que no se puede explicar en público (por obedecer a un interés personal) no se debe hacer.

HUBO un tiempo en que los críticos solían mentar a los de Podemos el agua y el jabón, presuponiendo que no los gastaban. Pilar Cernuda lo dijo con todas las letras y la pusieron vestida de limpio. Me da en la nariz que esa crítica política higiénica ha decaído. Sería tentador hacer un estudio cronológico de ese insulto. Mi hipótesis es que ha ido perdiendo espuma a medida que el foco político pasaba de la movilización a pie de calle y del perroflauta anónimo a los excelentísimos señores diputados de Podemos. No todos son tan atildados como Íñigo Errejón y siempre nos quedará Alberto Rodríguez Rodriguez, pero su salario, sus privilegios y tanta atención mediática hacen que lo de los olores pase a un aséptico olvido o a una traviesa anécdota iniciática. Mejor para todos. Hablar de lo mal que huele siempre huele mal.

Sin embargo, yo no desterraría los olores del análisis político, siquiera fuese metafóricamente. Muchas posiciones se toman por intuición, por inercia, por magnetismo, por aproximación: según huelen. No es algo nuevo. A José Miguel Ibáñez Langlois le dio para unas páginas hilarantes sobre lo que era de derechas y lo que era de izquierdas. Para él, amar todo lo azul, gustar de Mozart o tener padre son acciones de derecha; mientras que tener madre, hablar con voz muy alta por teléfono, odiar los uniformes o desnudarse con suma rapidez son acciones de izquierda. Alguna vez añadí que las camisetas son de izquierda y los polos de derecha, que el croquet es carca y el senderismo rojea, que el tabaco es reaccionario y la marihuana progre, que la naturaleza es izquierdista y el campo conservador o que la intelectualidad es progresista y el ingenio, retrógrado... Podríamos seguir, pero lo importante es destacar hasta qué punto el olfato importa en nuestros juicios políticos.

Sólo eso puede explicar que Podemos se haya enfangado recibiendo las familias de los agresores de Alsasua. La Guardia Civil les huele a derechas de toda la vida y, por eso, los macarras que les pegan una paliza a dos muchachos de la Benemérita y a sus novias les resultan perfumados compañeros de viaje. El propio Pablo Iglesias los apoya sin haberse leído ni el auto judicial sobre los hechos, como ha reconocido. O sea, sólo por el olfato y por los consiguientes tics nerviosos de la ultraizquierda. Tal irresponsabilidad, incapaz de distinguir entre víctimas y matones, huele peor que nunca.