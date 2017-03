La estiba demagoga

No pasaba nada parecido desde 1979: el partido en el Gobierno no logró que el Congreso convalidase un decreto ley. En este caso, el que trataba de liberalizar el sector de la estiba en los puertos españoles. El PP salió derrotado por una alianza invencible de demagogia, populismo y oportunismo, que nos costará a los ciudadanos 134.000 euros al día, a poco que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita una nueva sentencia.

Ya ha multado a España desde 2014 con 22 millones de euros... y subiendo. Porque de eso se trata, de que el decreto del Gobierno obedece a una exigencia de la Europa comunitaria, al que Mariano Rajoy fue dando largas cuando tenía mayoría absoluta para no estropiciar con un estallido social sus expectativas electorales. Cobarde.

Ahora lo ha tenido que afrontar deprisa y corriendo. En el peor momento, cuando todo hacía prever que pasaría lo que ha pasado: el PSOE votó en contra del decreto y Ciudadanos se abstuvo. Los socialistas, por su especial empeño en despegarse del PP en plenas primarias; los de Albert Rivera, con la voluntad de castigar el ninguneo al que los somete quien les debe nada menos que su llegada a la Moncloa.

No tengo ninguna duda de que si el PSOE gobernara dictaría un decreto muy parecido al que han rechazado, que incluso establece garantías para mantener el empleo o prejubilar a los estibadores a los 50 años con el 70% de su -alta- retribución. Bueno, es lo que hicieron Felipe y Solchaga con los altos hornos y la minería. Ni de que Ciudadanos, que acaba de renunciar a la socialdemocracia y proclamarse liberal, si tuviera el más mínimo poder, liberalizaría la estiba como pretende la UE. De Podemos no digo nada. Votarían siempre que no y escenificarían ese Novecento extemporáneo tan socorrido como falaz.

Se reconozca o no, los estibadores no son un colectivo de proletarios esclavizados, sino una parte de la aristocracia obrera, como lo eran hasta hace poco los controladores aéreos -igual que éstos, abusan de su papel estratégico en la economía nacional-, y la estiba se ha organizado como un gremio medieval o un sindicato vertical, con conquistas extraídas gracias al monopolio de la gestión laboral y acceso restringido a familiares y amigos. Se comprende, claro, que defiendan sus privilegios.

De modo que PSOE, Ciudadanos y Podemos le han dado un patadón al Gobierno de Rajoy en el bolsillo de los españoles.