Los granadinos del interior cuando van a la playa no van 'a la Costa Tropical', van 'a la playa'. El nombre, que sin embargo sí que identifica a nuestro litoral en campañas turísticas, parece no tener el mismo arraigo entre la gente. Se concretó en los años 80 cuando el ayuntamiento de Almuñécar patentó la marca Costa Tropical y ahora, más de 30 años después, algunas voces proponen añadirle la coletilla 'de Granada'. Un apellido no parece la mejor solución.