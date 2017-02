Jubilación viene de júbilo", rezaba un antiguo anuncio, bancario por supuesto, que vendía a sus clientes las bondades y beneficios de un plan de pensiones. Fue más o menos en aquella época en la que Felipe González, entonces aún al frente del Gobierno, dijo públicamente que hacerse un plan de pensiones era un ejercicio de responsabilidad. Y ahora, cuando el futuro de estos pagos dicen los entendidos que se tambalea, llega el presidente del Banco de España y dice que la edad de jubilación tendría que retrasarse más allá de los 67 años. Pero la vida, por más que parezca un castigo divino, no está hecha para trabajar hasta la extenuación. El retiro debe ser un derecho de la persona, como un derecho puede ser también ampliar libremente los años de la vida laboral, pero atrasar por ley esa edad se antoja una medida poco humana. Que jubilarse es pasar a mejor vida, pero no cuando ya no haya remedio.