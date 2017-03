Con residencia en la Luna

Una de las peores cosas que le puede suceder a un responsable público es que viva de espaldas a la realidad. O también que niegue la evidencia. Por eso, no se entienden las declaraciones del consejero de Salud en las que mantiene que en Cádiz no se cierran centros en verano. O que en Sanidad no hay recortes, como mantiene Susana Díaz mientras pule su joya preferida. Igual los ciudadanos han sufrido alucinaciones y creen haber visto cerrado Vargas Ponce o los centros de salud con el cerrojo echado por las tardes. O han sufrido espejismos cuando por la noche ven que no hay pediatras en los centros de guardia y sólo tienen la opción de saturar las urgencias del hospital. Incluso deliran cuando dicen que su médico está de vacaciones y no tiene sustituto, sino que su cupo lo asume otro doctor duplicando sus pacientes. Sigan residiendo en la Luna y viendo el cuarto creciente donde sólo hay cuarto menguante.