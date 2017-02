Nuevos tiempos políticos

El ruido generado por la larga situación de inestabilidad política desde diciembre de 2015 nos ha dificultado analizar con detenimiento el cambio político acaecido en España. Ahora, todo empieza a normalizarse. La XII legislatura está cogiendo ritmo y los distintos partidos celebran sus congresos para afrontar la nueva etapa. Ver a Rajoy como Presidente del Gobierno puede hacer pensar que todo sigue igual pero, sin embargo, casi todo es nuevo en la vida política española.

Desde que se aprobó la Constitución, siempre ha habido un partido que contaba con mayoría absoluta en el Congreso o podía alcanzarla satisfaciendo las peticiones de los partidos nacionalistas. Frente a ello, el otro gran partido estatal ejercía la oposición, presentándose como alternativa. En esta legislatura, la situación es inédita. Es cierto que hay un partido claramente mayoritario, especialmente tras la repetición de las elecciones; sin embargo, le resulta difícil sumar votos para alcanzar la mayoría absoluta en un Congreso más fragmentado. Nunca había habido un Gobierno con el apoyo de sólo 137 diputados. Las habituales prácticas de los rodillos parlamentarios, las leyes tramitadas sin admitir enmiendas o los decretos leyes por sorpresa ya no sirven. No hay mayoría ni para aprobar leyes ni para convalidar decretos leyes. El único camino que tiene el Gobierno para impulsar su actuación es la negociación constante. A su vez, la oposición no puede limitarse a bloquear las iniciativas gubernamentales o a intentar "gobernar desde el Parlamento". Tampoco sirve de mucho presentar continuamente proposiciones no de ley, que le conceden 15 segundos de gloria en el telediario sin ningún reflejo en el Boletín Oficial del Estado. La oposición tiene la oportunidad en esta legislatura de trasladar sus posiciones políticas a las leyes. Lo hemos comprobado ya con la suspensión de los cortes de suministro eléctrico a los consumidores vulnerables o la paralización del calendario de implantación de la Lomce. Ambas medidas se han incluido en Decretos leyes, esto es, el instrumento normativo por antonomasia del Gobierno pero son iniciativas de la oposición. Reflejan bien el nuevo ecosistema político en que va a desarrollarse esta legislatura. Quien sepa adaptarse mejor a estos nuevos tiempos, tanto en su actuación como en la explicación de lo que hace, será premiado por el electorado. Lo apasionante es que ninguno de los grupos políticos parece tener bien definida esa línea de actuación. A mi juicio, lo único claro es que no son tiempos de dogmas sino de negociación y acuerdo.