Gran palabra

Mientras la Fundéu decide la palabra española del año, nos quedaremos con "posverdad" elegida con gran acierto por el Diccionario Oxford; me gusta la nueva palabra por estar llena de significados y por que expresa con elegancia el prestigio que la mentira ha ido adquiriendo en los últimos años. Como, en el famoso diálogo de Johnny Guitar, Sterling Hayden le pide a Joan Crawford, cada vez más votantes quieren que sus líderes les mientan diciéndoles que los ama. Antes se les reprochaba a los políticos que mintieran, mientras que ahora parece que sea una condición necesaria para votarles. Es obvio que los votantes de Trump no se sienten engañados por todas las mentiras que le ha llevado a la presidencia. Al contrario, lo votaron precisamente por eso: mentir, difamar, injuriar, engañar, etc. y no a pesar de sus insultos, expresiones xenófobas, machistas, homófobas, sino precisamente por ello. Nigel Farage reconoció, el día siguiente de ganar el referéndum del Brexit, la falsedad de una de sus principales propuestas de campaña. Al dejar la presidencia de su partido -no por mentir ¡faltaría más!- afirmó que se iba orgulloso por haber hecho realidad el único punto del programa político del UKIP. Sobre que lo consiguiese a base de trampas y mentiras, sólo se puede decir que sus votantes no esperaban menos de él. Es tal su prestigio de farsante que tuvo el (dudoso) honor de ser el primer dirigente político europeo en reunirse con el nuevo presidente de EEUU. Por cierto, que difícilmente podrían haber encontrado mejor marco para la cita de los mentirosos que ese templo del Kitch que Trump se ha montado en su torre de Manhattan. Y pensar que a Nixon, con menos méritos que los acumulados por el infame electo sin haber pisado aún la Casa blanca, se le recordará con el deshonroso apelativo de Dick el tramposo.

Lo cierto es que la verdad, o lo factual, ha perdido a lo largo de este año el poco prestigio político que le quedaba. Trump, Farage y compañía nos dicen lo que el coronel del cuerpo de marines en Guantánamo, Nathan R. Jessep (Jack Nicholson), dice al teniente jurídico, Daniel Kaffe (Tom Cruise), en la tensa escena del juicio por la muerte de un marine en "Algunos hombres buenos" : el joven abogado exige con vehemencia la verdad al laureado coronel, interpretado magistralmente por Nicholson, y este le espeta con desprecio….la verdad… ¡qué harías tú con la verdad! Posverdad, que gran palabra.