Un tipo normal

El Comité Federal del PSOE ha decidido mantener al partido en modo pausa hasta mediados de junio. Como la decisión se ha tomado por práctica unanimidad hay que suponer que tendrán poderosas razones para convenir un periodo tan largo de interinidad. Aunque no logro entender cuáles puedan ser. Cuando al fin se celebre el congreso habrán pasado nueve meses de la dimisión de Pedro Sánchez a primeros de octubre. En el año 2000 la dimisión del Almunia, tras la severa derrota que sufrió en PSOE en las elecciones generales, se produjo en el mes de marzo y en julio se hizo el congreso que eligió a Zapatero. Cuatro meses estuvo el PSOE dirigido por la gestora, Comisión Política se llamó entonces, que presidió Manuel Chaves. Un periodo de duración muy parecido al del mandato de la que dirigió el partido desde el XXVIII Congreso en el que dimitió Felipe, celebrado en mayo de 1979, hasta su regreso en el Congreso Extraordinario de septiembre del mismo año. Parece que, en esta ocasión, los movimientos de militantes exigiendo la inmediata celebración del congreso no han tenido el menor eco en el Comité Federal.

No sé que pasará en los próximos meses pero, por ahora, la única figura emergente en el PSOE es el presidente de la gestora. Su intervención en la reunión del pasado sábado (cuya lectura recomiendo) fue un remanso de sensatez y moderación; algo muy de agradecer cuando entramos oficialmente en la era Trump. El periodista y editor Juan Cruz definía a Javier Fernández como "Un tipo raro porque es normal, porque dice las citas (Borges, Cernuda, Thomas Mann) en su sitio y no dice que los otros son el infierno ni que él es la gloria". Es una pena que no tenga aspiraciones ya que podría ser un buen secretario general del PSOE. Por ahora, sólo Patxi López ha lazado su candidatura. Lo hizo por sorpresa, una vez concluido el Comité Federal. El primer sorprendido fue Pedro Sánchez al ver como se le adelanta quien hasta ahora había sido uno de sus más sólidos apoyos y rodeado, además, de los que fueron sus más directos colaboradores. A pesar de todo, no parece que el ex secretario general tire la toalla. Aunque su candidatura podría favorecer ahora a Susana Díaz. Las diferencias de ésta con Patxi López son una o ninguna. Quizás en el modelo territorial. Deberían tomar nota de lo que dijo al respecto Fernández en el mencionado discurso: el núcleo de nuestra política lo debe vertebrar la ciudadanía, no la identidad.