En bitcoins, 'please'

Imagine un hotel de altísimo lujo en los Alpes suizos, como aquel en que se alojan los personajes que interpretan unos ya ancianos Harvey Keitel y Michael Caine en La juventud de Sorrentino. El exclusivísimo establecimiento decide convertirse en uno un poco más tecnológico, dejar atrás las tarjetas de acceso a las habitaciones e instalar un sistema de apertura que haga que los clientes -estrellas del rock que quieren desengancharse, plutócratas rusos sin maneras, hijos de tiranos africanos, verdaderos gentlemen que periclitan- perciban que su esnobismo y elitismo también se alimentan de procedimientos digitales de los que sólo gente muy rica puede disfrutar. Y, de pronto, se quedan todos encerrados en las habitaciones en plena noche, no hay narices de abrir las puertas. Un tipo, desde no se sabe dónde, exige la transferencia inmediata de 17.000 dólares para desbloquear el software de tales puertas: es un hacker, pero del lado oscuro, un pirata global, un chorizo que sabe mucho de ordenadores. En realidad, pide el rescate en bitcoins. Y lo cobra del tirón. Antes de que le manden a la Policía -no se sabe bien adónde-, el hotel paga y pide perdones arrastrados a sus clientes, que no sólo van al váter como cualquiera, sino que sienten el mismo miedo o más que un mortal sin fortuna galáctica.

Hace dos semanas, decenas de empresas mundiales sufrieron un ataque también paralizante, aunque en muchísima mayor dimensión, por parte de otro secuestrador que pedía otro rescate por devolver el oxígeno a empresas mutinacionales. También lo pedía en bitcoins. Sobre esta moneda digital, también llamada criptomoneda, no vamos aquí a hacernos los expertos: no lo soy. Sí diremos que es una moneda digital sin bandera ni territorio; con usos benéficos y malévolos, según. Que cotiza y se puede comprar, y con ella adquirir bienes y servicios. Sí nos interesa aquí decir que los secuestradores -Estados Unidos sospecha que China quiere y propicia el pirateo y el blanqueo criminal con bitcoins, ¿quiere China ese nicho de mercado financiero?- cada vez piden más sus mordidas en la moneda invisible. Que cotiza legalmente. Por cierto: esta semana se ha vuelto a revalorizar, y en casi un año se ha revalorizado frente al dólar cerca de un 200%. La mundialización tiene estas cosas tan esperanzadoras para gente corriente. Todo esto le recuerda a uno a los defensores de la economía financiera -la que no es (tan) real- que periódicamente destroza a los más débiles (entre los que se encuentran algunos que se creen ricos).