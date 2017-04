Andando a San Fernando

Los senderos se han puesto de moda entre la clase política. Recientemente leí que la Ley de Senderos es la única que le han aprobado a Podemos, en el Parlamento de Andalucía, en la presente legislatura. ¡Y por unanimidad! Por otra parte, el portavoz de Ciudadanos en Cádiz, Juanma Pérez Dorao, ha propuesto a Costas la creación de un sendero entre el Ventorrillo del Chato, Torregorda y el Río Arillo. Me adhiero a esa propuesta. De ese modo se podría ir andando desde Cádiz a San Fernando, por la margen derecha (que es la buena, la de la playa), ya que actualmente existe conexión entre Cortadura y El Chato, y también entre el casco urbano de San Fernando y el molino del Río Arillo. Todo eso aparte de los valores paisajísticos.

En la actualidad, ya existe una presunta conexión entre Cádiz y San Fernando (zona de Bahía Sur) por el lado izquierdo, que es el de la Bahía y la vía del tren. Es el lado malo. No porque sea el izquierdo, sino porque hay trenes pitando, y no existe señalización adecuada, de manera que muchos gaditanos e isleños no saben por dónde se entra y se sale en ese camino, por el que aparecen bicicletas y algunos peatones, de vez en cuando. Está desaprovechado por una razón principal: para caminar de Cádiz a San Fernando y viceversa es mucho mejor por el lado de Cortadura. Mientras que por el lado de la vía sólo sirve para ir a Bahía Sur.

La propuesta de Ciudadanos es coherente. Sorprende que no exista ya ese sendero, en unos tiempos verdes en que se apuesta por lo peatonal, las caminatas, las correrías, las bicicletas, el ecologismo de vía estrecha. Piensen que después de tener 30 kilómetros de carriles bici en Cádiz, y después de peatonalizar todo lo peatonalizable, el público se aficionará. Se imponen retos mayores. Esta ciudad se queda chica. Y se asumen distancias más largas. O se dan vueltas en redondo, o hay que salir fuera. A Puerto Real no podemos ir, porque no hay senderos en ninguno de los dos puentes. Siempre nos quedará San Fernando.

Es como una fusión integradora, un reencuentro. Cádiz y La Isla eran un mismo territorio. Funcionaba un tranvía (pronto habrá otro), una carretera las unía (ahora es autovía). Parece natural que existan un sendero y un carril de bicicletas para romper esa división artificial. Antes de que las dos mitades del mundo fueran Cádiz y Sevilla, ya se sabía que Cádiz y San Fernando eran las dos mitades de una sola isla fenicia.

Recojan firmas para el sendero. Iremos a San Fernando un ratito a pie y otro andando, como en tiempos del tranvía verdadero.