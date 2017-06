Ya va la Hermandad de Cádiz, como las demás de la provincia, en peregrinación al Rocío. Seguro que allí les van a preguntar un montón de veces: ¿qué os ha pasado con la Magna Mariana? En estos asuntos (como en otros), no entienden a Cádiz más allá de Cortadura. Ciudad difícil. Ya pasó con el caso del Perdón. Después se ha montado esta polémica de andar por casa, a cuenta de la ordenanza que impide a los mulos y mulas participar en la procesión Magna Mariana con la carreta del Simpecado. Tanto el Gobierno local, con el alcalde González a la cabeza, como la oposición, como el Consejo, como la hermandad, como todo el mundo en general, y como yo mismo, estamos dando unos argumentos peregrinos. Así que voy a intentar aclarar algunas cuestiones básicas:

-¿Por qué salen mulos y mulas con los simpecados? Para tirar de las carretas. Los simpecados recorren, con ese sistema de transporte, los caminos y las arenas del coto. Necesitan una tracción adecuada.

-¿Son imprescindibles los mulos y/o las mulas? Depende. Algunas de las hermandades rocieras más antiguas y famosas, como Triana o Sanlúcar, prefieren el buey a la mula. Los bueyes son más fuertes, y también más caros y más difíciles de conseguir. Hay bueyes magníficamente amaestrados, que incluso se arrodillan en la presentación de las hermandades. No obstante, aquí a nadie se le había ocurrido utilizar bueyes para pasar por la calle Ancha.

-¿Cuál es la imagen Titular del Rocío de Cádiz? La que preside el Simpecado. Es la que participa en la romería. En la parroquia de San José existe otra imagen, de tamaño mayor, que sale por el barrio, en modo procesión de gloria. Para participar en la Magna, quizá se podría haber utilizado esa imagen, con un paso y con música. Y sin mulos ni mulas. Igual que recorre la feligresía.

-¿Están prohibidos los mulos en Cádiz? La respuesta es no. Para la peregrinación anual al Rocío se permite que la carreta del Simpecado esté tirada por mulos o mulas. Así han ido a Santo Domingo y el Ayuntamiento. Sin ser maltratados. Sólo estaban prohibidos en la carrera oficial. ¿Por qué? Porque allí colabora el Ayuntamiento.

-¿Y el Ayuntamiento no colabora para que el Rocío salga en peregrinación? Dicen que no es no. Aunque los policías locales, para regular el tráfico, ¿iban por gusto? Antes la alcaldesa Teófila le ofrendaba flores. Y se presentaba en el Rocío con la Hermandad de Cádiz. Kichi todavía no llega a tanto.

Como es fácil de ver, estábamos ante un problema inquietante e irresoluble.